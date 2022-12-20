Взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» не повлияет на поставки газа

Взрыв и пожар на подземном магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» не повлиял на транспортировку газа. Об этом сообщили журналистам в компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Статья по теме: На газопроводе в Чувашии произошел пожар, погибли три человека

Сейчас поставки осуществляются по параллельным газопроводам. Что касается повреждённого участка, то его предстоит восстанавливать. А специально созданная комиссия изучит причины ЧП.

Напомним, взрыв и пожар на газопроводе произошли днём 20 декабря на участке возле деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Огненный факел достигал в высоту 25-30 метров. Возгорание уже ликвидировано.

По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека. Глава республики Олег Николаев написал в своём телеграм-канале, что оперативные службы в ближайшее время разберутся в произошедшем. Также принимаются меры к возобновлению работы газопровода в штатном режиме.

«Если будет необходима какая-то помощь, мы все решения примем в ближайшее время», — сказал Николаев.

Экспортный газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» поставляет газ в Европу из Западной Сибири. По выходе с российской территории ое идет через Украину