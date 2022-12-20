Европромышленники назвали потолок цен на газ «политической иллюзией»

Министры энергетики Европейского союза согласовали накануне введение ценового потолка на газ, если стоимость голубого топлива превысит 180 евро (191,11 долларов) за мегаватт-час и продержатся в течение трех дней на газовом хабе Dutch Title Transfer Facility (TTF), который служит европейским ориентиром. Спрэд к СПГ одновременно должен быть больше 35 евро, уточнили в Совете ЕС.

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Однако из режима потока сразу сделаны изъятия. При том, что он должен применяться ко всем виртуальным торговым площадкам, внебиржевых сделок (в ходе которых контрагенты осуществляют торги газом напрямую) ограничения не коснутся.

Данное решение является последней попыткой 27 стран Евросоюза снизить цены на газ, которые привели к росту счетов за электроэнергию и рекордно высокой инфляции в этом году после того, как Россия была вынуждена прекратить большую часть поставок газа в Европу. Ограничительный механизм является временным решением и начнет действовать в Евросоюзе с 15 февраля следующего года.

Ограничения протащили с трудом

Как уточнил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, механизм «будет включать все торговые хабы в ЕС», однако Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила, Действие временного механизма коррекции рынка газа Евросоюза может быть и вовсе приостановлено в случае сокращения торговли на TTF.

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Стоит отметить, что по итогам многочисленных консультации по газовому вопросу в ЕС приняли решение не только временное, но и весьма спорное. Против него, по разным причинам, выступали многие страны — от Норвегии до Германии. Последняя все-таки проголосовала за поддержку сделки, хотя ранее высказала опасения по поводу влияния политики на способность Европы получать поставки газа с конкурентных мировых рынков.

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Источник сообщил агентству Reuters, что немцы согласились на введение ограничений лишь после того, как члены ЕС согласовали изменения в другом постановлении — об ускорении выдачи разрешений на возобновляемые источники энергии. Также не без участия Германии в окончательную редакцию решения о вводе потолка цен были добавлены гарантии того, что ограничения будут приостановлены, если ЕС столкнется с дефицитом поставок газа, падением объемов торговли на TTF, скачком потребления или значительным увеличением маржинальных требований участников газового рынка.

«Таким образом, этот механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ», - заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Но и при этом Нидерланды и Австрия в ходе голосования воздержались. Обе страны выступали против ограничения во время переговоров, опасаясь, что это может нарушить работу энергетических рынков и поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Министр энергетики Нидерландов Роб Джеттен заявил: «Несмотря на прогресс последних двух недель, механизм коррекции рынка остается потенциально небезопасным».

«Я по-прежнему обеспокоен серьезными сбоями на европейском энергетическом рынке, финансовыми последствиями и, больше всего, я беспокоюсь о безопасности поставок в Европу», — добавил он. Но несмотря на то, что подобные опасения на словах разделяли многие, только Венгрия проголосовала против ограничения цен.

Другом России быть выгодно

Потолок цен на газ, установленный ЕС — это очень гибкий механизм, решающий больше политические задачи Запада. При этом никакого реального давления на Россию он оказать не может, высказал мнение «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Цена зафиксирована на уровне примерно 1850 евро за тысячу кубометров, в то время как актуальная цена на европейском рынке сегодня ниже 1200 долларов за тысячу кубометров.

По мнению главного аналитика по нефтегазовому сектору компании «Открытие Инвестиции» Алексея Кокина, высказанному в комментарии «Эксперту», новый механизм не столько ограничивает европейские цены на газ в абсолютном выражении, сколько привязывает контрактные цены на период до года к фактическим ценам поставки СПГ, сложившимся за несколько дней до сделок по контрактам.

«Мы полагаем, что в отопительный сезон 2022-23 годов эта схема вряд ли будет актуальна, поскольку запасы газа в ЕС высоки, а текущие цены значительно ниже, чем 2000 долларов за тысячу кубометров (контракт с поставкой в январе 2023 года торгуется около 1 200 долларов за тысячу кубометров). Более вероятно, что схема станет актуальной в сезон 2023-24 годов, когда заполнение ПХГ в ЕС в условиях ограниченного предложения может снова приблизить цены к обозначенному выше уровню. Мы полагаем, что влияние потолка на ценообразование СПГ будет незначительным», — заявил Алексей Кокин.

При этом, как указала «Эксперту» аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, в европейских промышленных кругах ценовой потолок уже назван «политической иллюзией», а торговая платформа ICE сообщила, что начнет оценку возможности продолжения управления центром торговли газом в Европе в условиях применения ограничений.