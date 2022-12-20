«Жаркий Новый год» с участием артистов первой величины

За годы проведения «Жаркого Нового года» для гостей вечера выступали: Григорий Лепс, EMIN, Юрий Антонов, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Ирина Дубцова, Тимати, группа «Руки Вверх», A’STUDIO, Слава, Владимир Кузьмин, Любовь Успенская, Maruv, Александр Панайотов и многие другие.

Приглашаем вас 31 декабря погрузитесь в зимнюю сказку и чарующую атмосферу волшебства Жаркого Нового года!

31 декабря с Новым 2023 годом вас поздравят: Григорий Лепс, Леонид Агутин, Zivert, Алексей Чумаков и другие популярные артисты.

Гостей ждёт стилизованное пространство со всеми атрибутами новогодней ночи, любимые артисты, просторный танцпол, изысканное меню от шеф-поваров ресторанов Эмина Агаларова, а также большая развлекательная программа для маленьких гостей праздника с Дедом Морозом, призами и подарками, специальное детское меню и отдельная зона отдыха.

Крокус Сити Холл стремится создать максимально комфортные условия для своих гостей, тем более в один из самых долгожданных дней в году – обновленная конфигурация зала позволит сделать ваш Новый год самым жарким и запоминающимся!

Уточнить все вопросы по вашему идеальному празднику в Крокус Сити Холле, а также заказать билеты вы можете по телефону +7 (985) 129–12–88 или воспользоваться Формой заявки на нашем сайте.

С наступающим «Жарким Новым годом»!

ПОДРОБНЕЕ: https://crocus-hall.ru/events/zharkiy-novyy-god-22-23/