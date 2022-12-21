Акции дня: новость о дивидендах подогрела бумаги «Газпром нефти»

Котировки «Газпром нефти» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 21 декабря. За день бумаги выросли на +1,60% до 482,50 рублей за штуку.

Бумаги росли после того, как акционеры компании утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию. Закрытие реестра состоится 30 декабря. «По этому решению можно судить об отличных финансовых показателях в этом году. Насколько мы понимаем, компания исходит из своего стандартного коэффициента выплаты — 50% нескорректированной чистой прибыли», - отметили аналитики ИБ «Синара».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,15% до 2116,13 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,81% до 940,03 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:56 мск составила 82,1 долларов за баррель (+2,64%). Российская валюта слабела – 70,99 рублей за доллар.