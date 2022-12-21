Вчера рынки по всему миру реагировали на то, что в Goldman Sachs назвали сигналом наступления новой эры. «Пандемия, возможно, наконец-то вылечила мир от недомогания, возникшего после мирового финансового кризиса – периода сверхнизких ставок, но и анемичного роста развитых рынков с постепенным движением к деглобализации», — написали вчера его аналитики.
Nasdaq: в ожидании бегства японских денег
Фондовые индексы США завершили день в еле заметном плюсе. На фоне взлета доходностей облигаций сил у акций не хватило даже на нормальный отскок после четырех дней падения. Тем временем аналитики объявили новую эру – положительных ставок во всем мире.
Julia Nikhinson/AP/TASS
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