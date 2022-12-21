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Nasdaq: в ожидании бегства японских денег

Глеб Баранов
21 декабря 2022, 11:08

Фондовые индексы США завершили день в еле заметном плюсе. На фоне взлета доходностей облигаций сил у акций не хватило даже на нормальный отскок после четырех дней падения. Тем временем аналитики объявили новую эру – положительных ставок во всем мире.

Julia Nikhinson/AP/TASS