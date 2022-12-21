Nasdaq: в ожидании бегства японских денег

Вчера рынки по всему миру реагировали на то, что в Goldman Sachs назвали сигналом наступления новой эры. «Пандемия, возможно, наконец-то вылечила мир от недомогания, возникшего после мирового финансового кризиса – периода сверхнизких ставок, но и анемичного роста развитых рынков с постепенным движением к деглобализации», — написали вчера его аналитики.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик