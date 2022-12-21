Авторынок ждет китаизация

Доля китайских автомобилей на российском рынке в следующем году может превысить 50%. Такие данные приводятся в исследовании компании «ВТБ Лизинг». Уже к осени 2022 года дилеры покинувших Россию брендов из США, Европы и Японии практически полностью распродали стоки. Их место активно начала занимать продукция из КНР.

«В течение года российский авторынок переживал серьезную трансформацию. К осени дилеры покинувших Россию брендов из США, Европы и Японии практически полностью распродали стоки, поэтому все внимание приковано к продукции из КНР. В нашем портфеле доля сделок с ней в легковом сегменте выросла в 5 раз, до 10%. В целом же по рынку этот показатель уже достиг 30%, а в 2023, по нашим оценкам, перешагнет через отметку 50%», — цитирует ТАСС директора по продажам продуктов автолизинга компании «ВТБ Лизинг» Артема Киселева.

Статья по теме: Москва для «Москвичей»

Самыми популярными среди бизнесменов в этом году стали автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW X5, Mercedes-Benz GLS. Но из-за запрета на ввоз в Россию машин дороже 50 000 евро самые драматические изменения произошли именно в сегменте премиальных автомобилей.

«Как следствие, их доля в новом бизнесе "ВТБ Лизинга" в легковом сегменте (сумма профинансированных сделок за отчетный период) за год сократилась с 20% до 11%», — отмечается в исследовании. По его данным, лидерство перешло к Mercedes-Benz (31,1% от числа всех переданных юридическим лицам и предпринимателям легковых премиальных машин). Доля предыдущего лидера BMW по итогам 11 месяцев 2022 года составила 26,7%. Третье место за Audi (10%).

Что касается массового сегмента корпоративных автомобилей, то здесь наиболее популярными стали Lada Granta, Kia Rio и Lada Vesta. «Lada Granta, Kia Rio и Lada Vesta возглавили список самых востребованных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей легковых автомобилей. Больше всего легковых автомобилей оформляли в лизинг клиенты "ВТБ Лизинга" в Москве — 21% от объема продаж в категории. В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (7%), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%)», — подсчитали авторы исследования.



Россиян может немного пугать динамика, с которой меняются реалии отечественного авторынка, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Так, сегодня число китайских автомобилей на дорогах России составляет менее 2%, но эта ситуация начнет резко меняться, ведь кроме отечественных ГАЗ, ВАЗ, УАЗ теперь на нашем рынке будут продаваться преимущественно китайские марки (11 из 14).

Этого не стоит бояться, а надо признать, что автомобилестроение никогда не было у нас сильной отраслью, указал эксперт. «Мы в России тоже можем производить хорошие автомобили, например, Aurus, но цена его высока и не доступна массовому потребителю. Основная проблема авторынка — сделать автомобиль качественным, современным и недорогим, и здесь нам на помощь приходят китайские производители, у которых есть необходимые технологии и опыт. А значит, постепенно мы отвыкнем от западных автомобилей, на которые уже сейчас почти нет запчастей, и наш рынок все больше будет наполнен азиатским транспортом», — предположил Никита Донцов.

Цены на автомобили значительно уже не вырастут

Российский авторынок понемногу приходит в себя после резкого обвала продаж, которые составили примерно 60% в первых трех кварталах текущего года, указывает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Ушли с рынка Renault, Nissan и General Motors. Toyota, Mazda и Sollers думают продавать сваи заводы в России. Заводам Hyundai, Kia, Volkswagen и Stellantis/Mitsubishi, а также Mercedes-Benz собирать автомобили просто не из чего.

Но гибель авторынка оказалась «сильно преувеличена», и принцип «свято место пусто не бывает» сработал, указал эксперт. Новые бренды уже появились или вскоре появятся в России. Несмотря на кризис отрасли, КНР продолжает наращивать поставки и долю на рынке России. Налицо китаизация автомобильного рынка РФ. И в будущем году, и в следующие годы она будет нарастать. Доля китайских автомобилей 2023 году составит примерно 30%.

Более того, через пять лет 50% российского автомобильного рынка в самом деле будет, так или иначе, связано с Китаем, считает Станислав Бовт. Всё новое — это хорошо забытое старое. Возрождается «Москвич» на базе китайского JAC JS4, презентация которого уже состоялась 23 ноября. В первом квартале 2023 года его планируется выпустить в продажу. «АвтоВАЗ» работает шесть дней в неделю со «скользящим» выходным, выпускаются LADA Granta, LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. Обновленная LADA Vesta вернется на конвейер в марте.

Сообщается, что начинает первый цикл испытаний электрического LADA e-Largus. Так что автомобилисты не останутся без отечественных машин. Никуда не делся спрос и на иномарки престижных брендов. Приобретение их усложняется длинной логистической цепочкой через дружественные страны, но этот рынок стабилен и желание ездить на дорогом авто преобладает примерно у 7% российских автомобилистов (в Москве процент несколько выше).

Исходя из всего вышесказанного, уверен Станислав Бовт, распределение присутствия на автомобильном рынке России в 2023 году будет следующим: 60-65% останется за иномарками, причем доля китайских компаний будет увеличиваться, наши производители выпустят 35-40% от всех продаваемых автомобилей. В дальнейшем (3-5 лет) с уверенностью отечественное производство выйдет на уровень 50%. Цена автомобилей в будущем году вряд ли значительно вырастет. По оценке аналитика — не более 10%, да и то в самом «спросовом» сегменте.

Китайцы примеряют российские шильдики

Импортозамещение — дело небыстрое и дорогое, заявили «Эксперту» в пресс-службе «Открытие Авто». Летом в руководстве Lada оценили стоимость разработки новых платформ для будущих моделей. Оказалось, одна такая стоит миллиард рублей, а их нужно несколько. Пользоваться технологиями бывших коллег по альянсу сначала было можно, потом оказалось, что нельзя. Теперь придется восстанавливать атрофированную инфраструктуру разработки, без которой смысла в новых конвейерах нет. Осуществить задуманное поможет регулярная государственная помощь с обозначенной дорожной картой и обязательными проверками уже сделанного.

Еще один нюанс касается самой специфики автомобиля, состоящего из множества компонентов, отметили в компании. Весь минувший год отечественные производители искали альтернативу, чтобы залатать недостачу санкционных комплектующих. Чтобы сделать по-настоящему свой автомобиль, все детали должны быть свои или доступны для заказа. Создание такой производственной матрицы требует времени и, опять же, больших денежных вливаний. Поэтому, например, нынешнее руководство «Москвича» объявило, что ждать целиком отечественный автомобиль нужно не раньше 2025 года, а пока на заводе выпускают китайские автомобили с российским шильдиком.

Отдельное в «Открытие Авто» коснулись программы льготного автокредитования. Там уверены, что одной только помощью покупателям не обойтись. Государственные субсидии должны планомерно спонсировать технологическую базу отечественных марок, стимулируя производство не только через количество покупок. Самостоятельное во всех смыслах производство должно стать крепкой основой для будущего автопрома. Это при должном контроле компании видится задачей выполнимой в ближайшие 5 лет.



Что касается доли китайцев, то говорить о 50% рынка преждевременно, уверены в «Открытие Авто». Да, сегодня на российском авторынке идет активный передел сфер влияния. А освободившиеся ниши занимают те, кто не боится заходить в Россию в условиях финансовой и геополитической нестабильности. При этом вряд ли китайские бренды потеснят лидера рынка, отечественный автопром всегда будет поддержан со стороны правительства. При этом важно учесть, что из-за сотрудничества с «санкционной» страной могут быть проблемы у производителей, поэтому некоторые марки будут развиваться (или появляться) с легким бейдж-инжинирингом под чужими именами.

В принципе, это мы уже наблюдаем по китайским автопроизводителям, которые не только выводят на рынок все больше новых моделей, но и создают целый ряд совместных проектов с российскими игроками. Помимо «Москвича», можно отметить ряд проектов, стартовавших в Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга». Там начали сборку LCV-техники «Соллерс» на основе фургонов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков JAC. Новинкам дали собственные имена «Атлант» и «Арго». И примеров совместных СП в текущих реалиях все больше.



Китайцы в целом планомерно следуют своей стратегии, которую они не меняли в этом году, изначально заявив, что автобизнес вне политики, констатировали в «Открытие Авто». Успехи при этом более очевидны на фоне ухода с российского рынка крупных международных концернов из Европы, Японии и Америки. Путь до кошелька покупателя в новых условиях стал короче, поэтому китайские марки вовсю пользуются моментом предложить свои модели даже при падающем спросе.

Автопроизводители из Поднебесной понимают, что сейчас важно выработать у нашего покупателя потребительскую привычку. До сих пор в головах многих автомобили из Поднебесной воспринимаются как эрзац-альтернатива. В ближайшем будущем, когда на складах закончатся остатки ушедших марок, машины из КНР должны стать их полноценной заменой.