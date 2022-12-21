«АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Холдинг «АвтоВАЗ» планирует наладить производство машин под брендом Lada на петербургском заводе японского концерна Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), переданном в собственность РФ.

Об этом рассказал гендиректор российского автоконцерна Максим Соколов, передает «Интерфакс».

По словам Соколова, автомобили Lada будут выпускаться в «тех сегментах и классах автомобилей, которые не будут "каннибализировать", а также конкурировать с той продукцией, которую сейчас выпускает Волжский автомобильный завод».

Глава компании уточнил, что «АвтоВАЗ» находится на завершающей стадии переговоров с партнерами.

Nissan объявил о решении передать российский завод в госсобственность РФ в лице НАМИ в середине октября. Известно, что сделка была совершена за символическую стоимость в €1 и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Потери от ухода из России в автохолдинге оценили в $687 млн.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год открылся в июне 2009 г. Предприятие производило модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.

Сообщалось, что завод в Санкт-Петербурге после ухода японского автопроизводителя из России может начать выпускать машины китайского концерна FAW.

Российский авторынок понемногу приходит в себя после резкого обвала продаж, которые составили примерно 60% в первых трех кварталах текущего года, указывает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Ушли с рынка Renault, Nissan и General Motors. Toyota, Mazda и Sollers думают продавать сваи заводы в России. Заводам Hyundai, Kia, Volkswagen и Stellantis/Mitsubishi, а также Mercedes-Benz собирать автомобили просто не из чего. Но гибель авторынка оказалась «сильно преувеличена», и принцип «свято место пусто не бывает» сработал, отмечает эксперт. По его мнению, распределение присутствия на автомобильном рынке России в 2023 году будет следующим: 60-65% останется за иномарками, причем доля китайских компаний будет увеличиваться; наши производители выпустят 35-40% от всех продаваемых автомобилей. В дальнейшем (3-5 лет) с уверенностью отечественное производство выйдет на уровень 50%.