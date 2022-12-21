Банк Японии внезапно ударил по мировым рынкам

Мировой рынок акций в целом снижается с вечера прошлой среды, когда своей «ястребиной» речью председатель ФРС Джером Пауэлл провел весьма успешную психическую атаку на «быков». Но уже второй день подряд это движение поддерживают мощные волны распродаж, вызываемые событиями не столько в США или Европе, сколько в Азии. В понедельник это были новости об ухудшении ситуации с ковидом в Китае и новых локдаунах, а вчера – неожиданные решения Банка Японии.

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