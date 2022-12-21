Мировой рынок акций в целом снижается с вечера прошлой среды, когда своей «ястребиной» речью председатель ФРС Джером Пауэлл провел весьма успешную психическую атаку на «быков». Но уже второй день подряд это движение поддерживают мощные волны распродаж, вызываемые событиями не столько в США или Европе, сколько в Азии. В понедельник это были новости об ухудшении ситуации с ковидом в Китае и новых локдаунах, а вчера – неожиданные решения Банка Японии.
Банк Японии внезапно ударил по мировым рынкам
Акции в Азии и Европе вчера вновь закрыли день в «красной зоне», доллар упал, а на рынке драгметаллов началось ралли. Все это стало следствием внезапного пересмотра Банком Японии политики контроля кривой доходности облигаций
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