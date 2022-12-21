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Банк Японии внезапно ударил по мировым рынкам

Глеб Баранов
21 декабря 2022, 00:26

Акции в Азии и Европе вчера вновь закрыли день в «красной зоне», доллар упал, а на рынке драгметаллов началось ралли. Все это стало следствием внезапного пересмотра Банком Японии политики контроля кривой доходности облигаций

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