Эн+ открыла новые ЭЗС в трех городах Сибири

Российский энергохолдинг Эн+ ввел в эксплуатацию еще три электрозаправочные станции (ЭЗС) в Иркутской области и в Красноярске. Таким образом, собственная сеть компании расширилась уже до 19 точек.

Новые ЭЗС открылись ко Дню энергетика вдоль федеральной трассы "Вилюй" в Тулуне и Братске Иркутской области. С появлением новых объектов сеть электрозаправок Эн+ теперь покрывает все районы областного центра, а также ключевые направления на участках федеральных трасс «Байкал» и «Сибирь». Владельцы электрокаров могут проехать более 700 км от юга Байкала до севера области.

Еще одна станция была открыта на территории Международного аэропорта в Красноярске. Это первая электрозаправочная станция в крае от Эн+.

«Мы видим, что популярность экологичного транспорта растет из года в год. Для компании En+ было важно не просто поддержать этот тренд, но и внести свой вклад в развитие зеленых технологий регионов России. В этом году нам удалось значительно расширить сеть наших ЭЗС и тем самым вновь показать способность компании качественно выполнять нестандартные задачи в сжатые сроки», — прокомментировал руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

Одна электрозаправка компании может обслужить 60 автомобилей в день. С момента запуска первых ЭЗС в декабре 2020 года, ими воспользовались больше 1,6 тыс человек, а потребление электроэнергии на станциях достигло 260 тысяч киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы полностью зарядить 13 тысяч электромобилей Nissan Leaf.

Холдинг промышленника Олега Дерипаски готов и дальше работать в этой сфере. «Следующей точкой для роста должно стать включение Иркутской области в список регионов-получателей субсидий на развитие сети зарядных станций с 2024 года», — дополнил Хардиков.

По оценкам экспертов, сегодня стоимость 100 км пробега на электромобиле в среднем обходится вдвое дешевле, чем на машине с бензиновым двигателем. Популярность электрокаров в стране растет. Так, по оценкам аналитического агентства «Автостат», за 10 месяцев 2022 года в России купили 2090 электромобилей. Их доля в общем автопарке страны пока незначительна: по данным на ноябрь 2022 года, она составляет 0,77%, но при этом быстро растет: так, в октябре 2021-го этот показатель был лишь 0,15%.

Кроме того, если сложить планы, которые уже объявили продавцы и производители электрокаров в России, в 2023 году этот сегмент рынка может увеличиться примерно в 10 раз. Так, в Липецке уже идет сборка Evolute, у «Москвича» амбициозные планы на «Москвич 3e», у «АВАТОВАЗа» — на «LADA e-Largus», а в Самарской области планируется сборка электромобилей и батарей в партнерстве с китайским FAW.

Чтобы подготовить инфраструктуру, федеральное правительство в 2022 году выделило 1,37 млрд рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта: эти средства позволят построить почти 500 ЭЗС. В пилотный проект на данный момент включена трасса М4 «Дон», но проект будет идти до 2024 года, и список регионов-участников может быть расширен. Пока что среди регионов по количеству «медленных» ЭЗС в лидерах Московская область, где таких станций уже 630, за ней следует Москва (360) и Краснодарский край (220). А вот «быстрых» ЭЗС, мощностью от 50 кВт, больше всего в столице (68), Красноярском крае (51) и Приморском крае (45).