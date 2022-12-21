Америке предрекли проблемы с производством газа в 2023 году

Ожидается, что в следующем году в США и Канаде будут установлены рекорды по добыче природного газа, но рост добычи может быть, пишет Reuters, медленным из-за снижения спроса, проблем с транспортировкой газа по газопроводам и недостатком новых заводов по сжижению газа. В этом году спрос на сжиженный газ (СПГ) резко вырос. Ожидается, что значительную часть роста спроса в ближайшие годы будут удовлетворять газовики из США и Канады. В 2022 эти страны добывали в день рекордные 3,283 млрд м³ газа в день.

Соединенные Штаты стали в этом году одним из главных поставщиков газа в Европу. Однако добычу газа в обеих североамериканских государствах замедляет недостаток газопроводов для транспортировки его от месторождений на рынки. Не хватает и СПГ-терминалов для экспорта сжиженного газа на побережье Мексиканского залива в США. В Канаде сейчас в самом разгаре строительство огромного терминала для экспорта СПГ. Ожидается, что он начнет работать в 2024 году.

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«С производством все в порядке – оно может прибавить,- объясняет Алан Армстронг, глава Williams Cos, одной из крупнейших газовых компаний США.- Тормозит (рост добычи), главным образом, инфраструктура. Сейчас мы проходим период, когда добычу несколько сдерживают (различные факторы)».

Большая часть роста добычи газа в США и Канаде в этом году пришлась на нефтедобычу в таких месторождениях, как Пермианское. Дело в том, что при добыче нефти добывается и сопутствующий газ.

По прогнозам, добыча газа в США вырастет на 2% по сравнению с 2022 годом, до 2,841 млрд м³ газа в день. Канадские газовики на пути установления рекордов по добыче газа и в 2022-м, и в 23-м годах – 0,509 млрд м³ газа в день и 0,538 млрд м³ газа в день соответственно, по данным консалтинговой компании Rystad Energy.

Добыча газа в Хейнсвилльском и Пермианском месторождениях последние пять лет росла каждый год более чем на 20%. В этом году рост, по прогнозам, должен составить 10%.

Однако дальнейший рост добычи зависит от строительства новых газопроводов, что существенно сдерживает рост добычи на таких месторождениях, как крупнейшее в США месторождение сланцевого газа Appalachia, расположенное в Пенсильвании, Огайо и Западной Виргинии.

Не лучше ситуация с газопроводами и в Канаде, где стремительно растет добыча. Особенно сложная обстановка с транспортировкой газа на западное побережье Канады сложилась по газопроводной сети NGTL System, принадлежащей энергетической компании TC Energy Corp.

В августе цены на газ в провинции Альберта на короткое время стали отрицательными из-за проблем с транспортировкой, которые вызвал ремонт NGTL. TC Energy сейчас расширяет систему, но для этого требуется много времени.

В 2017-21 годах экспорт американского СПГ рос в среднем на 96% ежегодно, но в следующем году эти темпы замедлятся, потому что не будет введено в строй ни одного нового экспортного СПГ-терминала.

Ожидается, что по итогам текущего года экспорт американского сжиженного газа составит 0,3 млрд м³ газа в день, а в 2023 – 0,348 млрд м³ газа в день. Экспорт может вырасти после возобновления работы СПГ-терминала во Фрипорте, Техас, закрытого после июньского взрыва и пожара. Не менее двух новых СПГ-терминала, работающих на экспорт, должны быть введены в строй в 2024 году.

Аналитики прогнозируют цены Henry Hub, Луизиана, в следующем годц в среднем на уровне 5,19 доллара за миллион британских термических единиц, что на 20 центов ниже средней цены 2022 года.