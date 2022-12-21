Германия почти втрое ослабила зависимость от российского газа

2022-й год запомнится немцам упорной борьбой с российским газом, благодаря которому их экономика во многом и стала ведущей в Европе. Берлин воспользовался энергетическим кризисом и событиями на Украине и решил избавиться от зависимости от российского газа, которая в 2021 году, к примеру, достигала 55%. За счет огромного напряжения всех сил и многомиллиардных затрат на сжиженный газ (СПГ) на спотовом рынке, который стоит намного дороже трубного газа из России, Берлин резко сократил зависимость от него. По итогам 2022 года она снизилась по сравнению с прошлым годом почти втрое, до 20%, по данным энергетической группы BDEW.
Даже если «Газпром» не остановит полностью поставки газа в Европу, в 2023 году эта зависимость еще больше ослабнет. Дело в том, что до лета Европа в целом и Германия в частности исправно получали российский газ, главным образом по газопроводу «Северный поток 1». Однако с июня «Газпром» начал по ряду причин, в основном, технического характера снижать объемы поставок. После взрывов на газопроводах «Северный поток» в сентябре был закрыт и подача газа продолжилась в еще более уменьшенных объемах по газопроводу через территорию Украины и по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море.
Берлин сделал ставку на СПГ и начал срочно строить СПГ-терминалы и СПГ-плавучие платформы, которыми пренебрегал во время газового изобилия прошлых лет. Первая из запланированных пяти плавучая платформа начала работать в прошлые выходные на побережье Северного моря, в Вильгельмхавене.
В этом году газ шел в Германию в основном из США. Вашингтон благодаря Украине добился своего: избавил Европу от российского газа и заменил зависимость континента в целом и ФРГ в частности от дешевого российского трубного газа дорогим сжиженным из Америки. Достаточно сказать, что в этом году две трети газового экспорта США шли через Атлантику в Старый Свет.
Конечно, Берлин пытается диверсифицировать поставки и ищет новых поставщиков. Недавно, к примеру, был подписан большой контракт с Катаром, еще одним крупным экспортером СПГ, на поставку 2 млн тонн газа в год. Доха будет поставлять газ в Германию как минимум в течение 15 лет, правда, не с 2023, а с 26-года, когда вступит в строй первая очередь грандиозного проекта расширения газового сектора Катара и у него появился свободный газ в достаточных объемах.
Несмотря на быстрое строительство СПГ-инфраструктуры и заполненные почти на 100% к началу зимы подземные газовые хранилища (ПГХ) немцам для того, чтобы обойтись этой зимой без отключений электроэнергии и перебоев с поставками газа необходимо его экономить. Причем, достаточно серьезно – потребление «голубого» топлива необходимо сократить до весны не менее чем на 20%. За год ФРГ, кстати, сократила зависимость от газа на 15%.
Если к 1 февраля 2023 года уровень газа в немецких ПГХ окажется ниже 40%, то, как предупреждает энергетический регулятор, придется прибегнуть к радикальным мерам. К каким, пока не сообщается, но можно предположить, что у предприятий и компаний, не производящих предметы и товары первой необходимости, могут возникнуть проблемы со снабжением газа. Что же касается населения, то его, правда, в крайней случае, будут ждать веерные отключения электроэнергии.