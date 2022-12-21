Германия почти втрое ослабила зависимость от российского газа

2022-й год запомнится немцам упорной борьбой с российским газом, благодаря которому их экономика во многом и стала ведущей в Европе. Берлин воспользовался энергетическим кризисом и событиями на Украине и решил избавиться от зависимости от российского газа, которая в 2021 году, к примеру, достигала 55%. За счет огромного напряжения всех сил и многомиллиардных затрат на сжиженный газ (СПГ) на спотовом рынке, который стоит намного дороже трубного газа из России, Берлин резко сократил зависимость от него. По итогам 2022 года она снизилась по сравнению с прошлым годом почти втрое, до 20%, по данным энергетической группы BDEW.

Даже если «Газпром» не остановит полностью поставки газа в Европу, в 2023 году эта зависимость еще больше ослабнет. Дело в том, что до лета Европа в целом и Германия в частности исправно получали российский газ, главным образом по газопроводу «Северный поток 1». Однако с июня «Газпром» начал по ряду причин, в основном, технического характера снижать объемы поставок. После взрывов на газопроводах «Северный поток» в сентябре был закрыт и подача газа продолжилась в еще более уменьшенных объемах по газопроводу через территорию Украины и по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море.