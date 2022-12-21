Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, окончательном, чтении пакет законопроектов, один из которых устанавливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионного сообщества, а также за обучение и содействие диверсиям.

Об этом свидетельствует статус документа, размещенного в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, наказание за склонение к диверсии предполагает 20 лет лишения свободы, участие в диверсионном сообществе — десять лет. Максимальное наказание за создание диверсионного сообщества — пожизненное заключение. Кроме того, УК предлагается дополнить новыми статьями — ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Инициатива, предлагающая изменения в Уголовный кодекс РФ, была внесена в Госдуму 8 декабря и прошла первое чтение 14 декабря. Во втором чтении законопроект был принят накануне, 20 декабря.

Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предлагаемые меры «являются совершенно оправданными». Авторами инициативы, помимо Пискарева, стали 384 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая указывала на то, что инициатива даст возможность «публично заявить, что любой, кто прибудет на территорию России с целью совершения диверсии, будет нести самую строгую ответственность».