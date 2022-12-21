Илон Маск заявил, что покинет пост CEO Twitter, как только найдет себе замену

Глава компании Twitter Илон Маск уйдет с поста ее главного исполнительного директора, как только сможет найти себе замену.

«Я покину пост CEO, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!» — написал Маск в своем Twitter-аккаунте накануне вечером, 20 декабря.

На днях миллиардер запустил опрос, в котором попросил пользователей решить, должен ли он уйти с поста главы компании, пообещав руководствоваться результатами. Большинство (57%) респондентов ответили положительно. Из 17,5 млн участников опроса 43% высказались против ухода предпринимателя.

Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд в этом году. Предпринимателя критиковали за радикальные изменения в компании, в частности, масштабное сокращение штата, а также изменение политики модерации.