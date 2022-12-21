Как продавать антиквариат: основные правила

В этой связи их продавцы подвергаются опасности стать жертвами мошенников, а при использовании услуг антикварных магазинов рискуют получить заниженную стоимость.
Главные риски
В ряде случаев антикварные магазины предлагают покупателям приобрести старинные вещи по завышенным ценам, не ставя их продавцов в известность об этом. В результате владельцы антиквариата получают за него меньше денег, чем могли бы. Бывают и противоположные ситуации, в которых магазин сообщает владельцу предмета старины, что на него нашелся единственный покупатель, готовый заплатить низкую цену. Продавец не хочет упустить такую возможность и соглашается отдать товар за бесценок. Это происходит потому, что в антикварном бизнесе отсутствуют четкие нормы и правила. Цены устанавливаются произвольно и зачастую определяются волеизъявлением точки продаж. Владельцы старинных вещей вынуждены полагаться на честность продавца. Чтобы минимизировать риск проигрыша, нужно обратиться за помощью к нескольким независимым оценщикам.
Полезные рекомендации
Чтобы продать антиквариат по адекватной цене, надо соблюдать следующие рекомендации:
- При заключении договора тщательно изучить содержание каждого пункта.
- Выяснить основные принципы ценообразования.
- Уточнить, в каких ситуациях магазин может понизить или, напротив, повысить цену. Здесь важно обратить внимание на то, обязан ли магазин получить согласие продавца для этого.
Нередко предлагаемые антикварными лавками условия сотрудничества невыгодны для продавцов. Необходимо убедиться в отсутствии в договоре следующих пунктов:
- Взимание комиссионного сбора за хранение предмета в антикварном магазине. Надо понимать, что старинные произведения искусства интересны далеко не всем людям. Существует вероятность, что антиквариат будет долго стоять на полке до того момента, как его купят. Если продажа займет продолжительное время, то суммарный размер комиссионного сбора вполне может превысить стоимость самого товара. Некоторые антикварные магазины сознательно устанавливают завышенные цены на товары, чтобы получить как можно больше денег за хранение от их владельцев.
- Начисление неустойки за снятие антикварного товара с продажи.
- Переход прав собственности после продолжительного хранения. Существуют антикварные магазины, присваивающие товары, которые не были куплены в течение указанного в договоре срока.