Как продавать антиквариат: основные правила

В этой связи их продавцы подвергаются опасности стать жертвами мошенников, а при использовании услуг антикварных магазинов рискуют получить заниженную стоимость.

Главные риски

В ряде случаев антикварные магазины предлагают покупателям приобрести старинные вещи по завышенным ценам, не ставя их продавцов в известность об этом. В результате владельцы антиквариата получают за него меньше денег, чем могли бы. Бывают и противоположные ситуации, в которых магазин сообщает владельцу предмета старины, что на него нашелся единственный покупатель, готовый заплатить низкую цену. Продавец не хочет упустить такую возможность и соглашается отдать товар за бесценок. Это происходит потому, что в антикварном бизнесе отсутствуют четкие нормы и правила. Цены устанавливаются произвольно и зачастую определяются волеизъявлением точки продаж. Владельцы старинных вещей вынуждены полагаться на честность продавца. Чтобы минимизировать риск проигрыша, нужно обратиться за помощью к нескольким независимым оценщикам.

Полезные рекомендации

Чтобы продать антиквариат по адекватной цене, надо соблюдать следующие рекомендации:

При заключении договора тщательно изучить содержание каждого пункта.

Выяснить основные принципы ценообразования.

Уточнить, в каких ситуациях магазин может понизить или, напротив, повысить цену. Здесь важно обратить внимание на то, обязан ли магазин получить согласие продавца для этого.

Нередко предлагаемые антикварными лавками условия сотрудничества невыгодны для продавцов. Необходимо убедиться в отсутствии в договоре следующих пунктов: