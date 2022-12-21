Китай купил в ноябре рекордный объем сжиженного газа у России

Китай удвоил в ноябре импорт российского сжиженного газа (СПГ) и довел его до 852 тыс. тонн. При этом, пишет Bloomberg со ссылкой на китайских таможенников, суммарный импорт Пекином СПГ в последнем осеннем месяце снизился на 5,4%. Не исключено, что вырос импорт и трубного газа, но утверждать это нельзя, потому что Пекин данные по этому виду газа в этом году почему-то засекретил.
Общий же импорт российских энергоносителей Поднебесной, включая нефть и нефтепродукты, достиг в ноябре 8 млрд долларов. В октябре, напомним, было чуть меньше - 7,8 млрд долларов. Всего же за 10 месяцев с 24 фефраля Китай купил у Москвы энергоносителей на 68 млрд долларов, что в полтора раза больше, чем за тот же период времени прошлого года – 41 млрд долларов. Максимальным в этом отношении был август – 8,4 млрд долларов.
Существенно вырос импорт российской нефти в ноябре в годовом выражении – на 17% до 7,81 млн тонн. Россия обошла Саудовскую Аравию и сейчас является главным поставщиком «черного золота» в КНР.
Сильно вырос в ноябре и импорт российского угля. Угля, включая бурый уголь, Пекин купил в прошлом месяце 7,2 млн тонн, на 41% больше. Более трети – 2,1 млн тонн составил коксующийся уголь, используемый в металлургии. Это вдвое больше, чем в ноябре 2021 года, но меньше сентябрьского рекорда.
Данные по китайскому импорту из России в ноябре в годовом выражении:
Очищенная медь на 29% больше, 43101 тонна.
Очищенный никель на 37% больше, 6247 тонн.
Очищенный алюминий более чем на 300%, 56122 тонны.
Палладий на 28%, 416 килограммов.
Золото на 7% меньше, 692 килограмма.
Пшеница на 70% больше, 5854 тонны.