Китай удвоил в ноябре импорт российского сжиженного газа (СПГ) и довел его до 852 тыс. тонн. При этом, пишет Bloomberg со ссылкой на китайских таможенников, суммарный импорт Пекином СПГ в последнем осеннем месяце снизился на 5,4%. Не исключено, что вырос импорт и трубного газа, но утверждать это нельзя, потому что Пекин данные по этому виду газа в этом году почему-то засекретил.

Общий же импорт российских энергоносителей Поднебесной, включая нефть и нефтепродукты, достиг в ноябре 8 млрд долларов. В октябре, напомним, было чуть меньше - 7,8 млрд долларов. Всего же за 10 месяцев с 24 фефраля Китай купил у Москвы энергоносителей на 68 млрд долларов, что в полтора раза больше, чем за тот же период времени прошлого года – 41 млрд долларов. Максимальным в этом отношении был август – 8,4 млрд долларов.