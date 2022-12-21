Махмуд-Али Калиматов принял участие в открытии производства детского питания в Ингушетии

В Ингушетии открылось крупное предприятие по производству детского питания. Глава республики Махмуд-Али Калиматов назвал проект очень важным для региона, отметив, что он позволит расширить перечень выпускаемой в Ингушетии продукции.

В Назрановском районе Ингушетии было запущено крупное производство детского питания. В церемонии торжественного открытия предприятия принял участие глава региона Махмуд-Али Калиматов. Его запуск осуществляется за счет внебюджетных средств. Производство открывается на базе завода, который в течение нескольких лет находился в состоянии простоя и был реанимирован по поручению Калиматова.

«Сегодня мы реализуем очень важный инвестиционный проект комбината детского питания, который расширяет список выпускаемой в Ингушетии продукции. Все лучшее надо делать для детей, чтобы у нас выросло новое поколение умных, сильных и здоровых людей. Вы работаете в сфере производства продукции, которая относится к категории повышенной ответственности. Надо всегда трудиться максимально квалифицированно, на самом высоком качественном уровне. Строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. От вашего труда во многом будет зависеть здоровье сотен и тысяч детей Ингушетии. Не будем перерезать ленточки, говорить громких слов – не это приоритет, вы взяли на себя ответственность запустить предприятие, которое принесет пользу людям, региону, государству», – заявил Калиматов, обращаясь к предпринимателям.

Полная мощность предприятия составит 2,5 тонны готовой продукции в смену. Товары будут выпускаться под торговой маркой «Hozber»: по-ингушски это означает «красивый, милый малыш». Общий объем финансирования проекта составляет 149 миллионов рублей. Эта сумма складывается из 45 миллионов рублей, вложенных компанией «АВА», а также 104 миллионов рублей заемных средств.

Профиль предприятия – сухие смеси из круп различных злаковых культур, предназначенных для питания детей старше шести месяцев, каш быстрого приготовления, в том числе безлактозных, молочных и с фруктовым вкусом. Предполагается, что продукция комбината будет поставляться не только в пределах Ингушетии, но и в другие субъекты РФ, Цель проекта заключается в обеспечении населения качественной продукцией из доступной ценовой категории. Для реализации этой цели на предприятие были приглашены опытные специалисты, разработана новая рецептура и производственная технология, создан новый бренд. Помимо всего прочего, руководство предприятия планирует создать заменитель грудного молока для новорожденных, у которого пока нет аналогов в России. Для его производства планируется использовать компоненты, производящиеся внутри региона.

Что касается сроков реализации проекта, они охватывают промежуток с 2022 по первый квартал 2024 года. На финальном этапе планируется строительство дополнительного склада и закупка оборудования на 68 миллионов рублей. Новый объект позволяет создать рабочие места для 80 человек.