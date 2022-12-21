Малый и средний бизнес России ждет господдержки через цифровой профиль

Предприниматели России ждут скорейшего получения государственной поддержки через цифровой профиль, запущенный на днях оператором этой платформы, корпорацией МСП, говорится на ее сайте. Перевод процессов в онлайн сокращает временные издержки и позволяет не отвлекаться от бизнес-процессов, полагает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Запуск этого проекта — шаг вперед в совершенствовании мер господдержки, отмечает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, цифровой профиль, содержащий 800 различных данных, формировало Минэкономразвития России, ФНС, Минцифры, Банк России и корпорация МСП. До недавнего времени такой сервис был только у физических лиц. Цель проекта — упростить малому и среднему бизнесу доступ к мерам господдержки, а также предоставить предпринимателям доступные региональные и федеральные программы и услуги.

«Новый механизм позволит организациям малого и среднего бизнеса ускорить получение поддержки от государства, компаниям не придется тратить свое время на оценку соответствия условиям их предоставления, а потом еще и на сбор документов. Для предпринимателей с введением цифрового профиля процесс становится простым и удобным. Поддержка будет быстрее доходить до бизнеса», — прокомментировал глава Калининградской области Антон Алиханов.

«Значительно сокращается время на поиск подходящих мер, упрощается сама процедура предоставления. При этом малый бизнес сможет получить поддержку как по федеральным, так и региональным программам», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что власти региона предоставляют бизнесу образовательные, грантовые и финансовые меры поддержки. «Например, только в этом году бизнес Удмуртии привлек порядка 10 млрд рублей льготных кредитных средств, за счет займов, гарантий, компенсаций по кредитным ставкам. Уверен, что с новой платформой мы сможем увеличить скорость и объемы выдачи», — подчеркнул Александр Бречалов.

На данный момент цифровой профиль наполняется информацией из таких источников, как реестры ИП, юридических лиц, субъектов МСП, данных о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговых деклараций, бухотчетности и госуслуг. Пользователю сервиса нужно дать свое согласие в личном кабинете, после чего в его профиль «подгрузятся» все нужные сведения. Затем они автоматически появятся в заявлениях на получение господдержки, рассказал ранее гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич. Так, анкета на получение кредита стала на 50 полей короче, сократилось количество документов, которые необходимо прикрепить, — таким образом, заявку можно заполнить за 15 минут, раньше на это требовалось не меньше одного дня.

Проект цифровой платформы МСП.РФ развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.