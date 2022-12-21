Марина Романова: «Задача – подключить все меры поддержки малого и среднего бизнеса»

Едва выйдя из пандемии, в этом году предприниматели столкнулись с реконфигурацией рынков, перестройкой логистики, поставок, уходом западных поставщиков и т.п. Крайне важной в этих условиях оказалась господдержка МСП, которая идет по линии ВЭБа, Корпорации МСП, других организаций развития. На вопросы «Эксперта» о том, как строится эта работа отвечает Марина Романова, главный управляющий директор по направлениям МСП и закупок ВЭБ.РФ.

Недавнее исследование Всемирного экономического форума и национального университета Сингапура показывает, что 67% руководителей малых и средних предприятий называют выживание и расширение своей главной задачей. В качестве ключевых проблем они выделяют низкую маржинальность бизнеса, проблему его масштабирования и выхода на новые рынки, а также проблемы с клиентами/потребителями. А с какими трудностями сталкиваются предприниматели в России текущем году?

Год для российского малого бизнеса год выдался напряженным. Роль предпринимателя – действовать и принимать решения и в такой обстановке неопределённости. Важно, что занятость в сегменте МСП не снизилась, а значит миллионы людей сохранили работу и уверенность в завтрашнем дне. Это заслуга самого малого и среднего бизнеса, и, в немалой степени – результат системной поддержки от правительства РФ с выдачей поручительств ВЭБ.РФ по кредитам коммерческих банков, работы по линии Корпорации и МСП Банка, ряда других важных решений.

Банк России фиксирует рост объёма кредитов МСП в октябре. Это и новый бизнес, и расширение действующего. Например, уход ряда зарубежных игроков с российского рынка открывает новые возможности для старта и продвижения проектов. Система поддержки – и федеральная, и региональная – позволяет реализовывать самые амбициозные проекты.

Индекс малого бизнеса, который публикует ПСБ [RSBI – Russian Small Business Index] – в октябре составил 48,5 пунктов, что примерно соответствует показателям весны. При том, что летом оптимизма было больше (в августе показатель достигал 53 пунктов, примерно на уровне начала года).

Какова роль ВЭБ.РФ в развитии МСП?

ВЭБ традиционно ассоциируется с крупными, капиталоёмкими проектами. Например, для участия в «Фабрике проектного финансирования», ключевой программе поддержки инвестиций, проект должен начинаться от 3 млрд руб. Однако ВЭБ реализует меры поддержки для всех сегментов предприятий, включая малые и средние.

Наша основная роль – сквозная координация группы по поддержке МСП. Профильной организацией, занимающейся такой поддержкой, является Корпорация МСП вместе со специализированным МСП Банком. Однако развитием проектов МСП занимаются также Фонд содействия инновациям (ФСИ), фонд «Сколково», Фонд развития промышленности (ФРП), Российский фонд развития Интернет-технологий (РФРИТ), Российский экспортный центр (РЭЦ).

В рамках Группы ВЭБ.РФ есть возможность выбрать тот инструмент поддержки, который подходит конкретному предпринимателю. Например, если в проекте есть экспортный потенциал – то можно обратиться в РЭЦ, технологическая составляющая – в ФСИ или «Сколково», необходимость покупки оборудования – в ФРП. А если проект сочетает несколько таких факторов, то ВЭБ.РФ поможет правильно сформулировать заявку. И де-факто мы получаем практически бесшовную систему поддержки важного для города или целого региона и людей проекта от нескольких организаций развития.

Свежий пример – создание экологического производства компании «Кузбасский скарабей». Предприятие из Кузбасса выпускает упаковочный картон, сырьем для которого выступает макулатура. Стоимость проекта – 2,9 млрд руб. До 40% выпускаемой продукции – антибактериальный картон, которые может использоваться в пищевой упаковке. Запуск производства стал возможен благодаря активной работе региональной администрации и поддержке организаций развития группы ВЭБ.РФ. В этом проекте мы смогли собрать инструменты Фонда развития промышленности, Корпорации МСП, МСП Банка. У данной технологии хорошие перспективы для использования и в других регионах.

Зачастую именно такого панорамного взгляда не хватает, что запустить перспективные инициативы бизнеса. Ведь у каждой организации свой фокус – экспорт, технологии, промышленность. Мы помогаем увязать их в единую логику развития.

Какие бы проекты/направления вы отметили в уходящем году?

Мы сфокусировали нашу поддержку на том сегменте МСП, который связан с развитием в городах современной сервисной экономики, создающей новое качество жизни людей.

Это самые разные проекты – и по отраслям, и по масштабу, и по запрашиваемым мерам поддержки. Мы, например, видим, что не всегда речь идёт о запросе на финансирование. Для многих предпринимателей важно продвижение их товара или услуги, возможность стимулировать спрос и в результате масштабировать бизнес.

Мы провели 8 выездных питч-сессий в городах, рассмотрели 66 проектов, которые способствуют развитию городской среды. За счёт координации различных инструментов кому-то мы помогли получить льготное финансирование, кому-то – грантовую поддержку, ряд компаний стали резидентами «Сколково».

Есть небольшие проекты, появление которых меняет городскую среду. Например, мы способствуем продвижению компании «Мобитрак». Это современные симпатичные фургоны для фаст-фуда, ярмарочной мобильной торговли. Они дают возможность для развития малого бизнеса и оживляют внешний облик городов. За этот год эта отечественная компания нарастила производство в 2 раза. Есть проект возведения компактных модульных домов для приёма туристов. Он имеет хорошие перспективы масштабирования.

Один из самых активных сегментов, ритейл заинтересован в сотрудничестве с малым и средним бизнесом?

Мы активно развиваем взаимодействие с торговыми сетями и цифровыми площадками, например, с «Вайлдберриз». У нас есть соглашения с X 5, Metro, Леруа Мерлен. Помогаем российским производителям – и МСП, и самозанятым – встать к ним на полку и тем самым увеличить продажи. Например, с компаний Metro и МСП Банком сделали специальный продукт для предпринимателей, который хотят развивать магазин формата «У дома» под брендом «Фасоль».

Совместно с Корпорацией МСП запустили проект «Фермерский островок». Это «магазин в магазине» для местных фермеров, который можно открыть в сетевой «Пятёрочке» или «Магните». В среднем, такой формат позволяет разместить продукцию от 10 до 25 фермеров. 25 «фермерских островков» открылись уже в 17 регионах России. Проект пользуется популярностью, и для него доступны кредитный продукт от МСП Банка.

Пилотной площадкой для развития современной коммерческой недвижимости для малого бизнеса выступает наш девелоперский проект ЖК город «В лесу». Первые этажи этого комплекса представляют собой востребованные форматы уличного ритейла: кафе, парикмахерские, химчистки, магазины шаговой доступности, центры дополнительного образования. Это создаёт ощущение не безликого типового микрорайона, а динамичного, разнообразного и безопасного квартала.

Какие еще перспективные ниши вы видите для развития малого и среднего бизнеса?

Уверена, что активная работа должна идти сразу по нескольким перспективным направлениям. Например, механизм государственно-частного партнёрства может активнее использоваться в интересах малого бизнеса. Эту тему мы обсуждаем на различных площадках, включая ТПП, ОПОРУ России, Государственную Думу. Туризм, спорт, культура, дополнительное образование, благоустройство общественных пространств, например, парков – все эти направления можно развивать с помощью ГЧП, давая возможность малому бизнесу зарабатывать, а жителям – получить новое качество услуг. Мы по этому направлению работаем совместно с ПСБ и нашим центром ГЧП. По спорту и социальным объектам уже подготовлено типовое («коробочное») соглашение. Планируем подготовить решения и для других ГЧП-проектов.

Помощь с анализом и оценкой потенциальных проектов – еще один интересный трек. С данными 100 городов уже работает информационная система ГеоВЭБ. Наряду с Индексом качества жизни ВЭБ.РФ она помогает городам планировать инвестиции и оценивать социальные эффекты от проектов. Система аккумулирует данные из различных источников и позволяет – на основе экономических моделей – оценивать эффективность проекта и возвратность вложенных средств. О возможностях этой системы мы докладывали Комитетам по экономической политике Государственной Думы и Совета Федерации, а также Ассоциации инновационных регионов России. Они рекомендовали регионам использовать возможности этой системы.

В городах России масса возможностей для развития МСП. Многие задачи по созданию комфорта городской среды и повышению качества услуг могут эффективнее решаться в партнёрстве с предпринимателями. Мы видим это на примерах спортивных, социальных объектов. Где приходит предприниматель – там начинается новая жизнь, качественно меняется среда, создается новая ценность для людей. Наша задача – сделать так, чтобы таких проектов становилось больше.