Медведев и Си Цзиньпин обсудили в Пекине вопросы взаимодействия РФ и Китая

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кадры с мероприятия Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. «Обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между компартией Китая и "Единой Россией". Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая, конечно, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международную ситуацию, включая конфликт на Украине», — рассказал Дмитрий Медведев, подчеркнув, что переговоры были «весьма полезными».

В секретариате зампреда Совбеза уточнили, что визит состоялся 20–21 декабря. Сообщается, что Медведев передал Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, в котором отмечен «беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации» и выражена уверенность «в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК».

Сообщается, что Медведев и Си Цзиньпин договорились об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями и «сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам», передает ТАСС. Кроме того, стороны обсудили вопросы стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, таких как ШОС, БРИКС и G20. Также была затронута ситуация на постсоветском пространстве, в частности, украинский кризис.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Россия в ноябре стала крупнейшим экспортером нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию. Также недавно сообщалось, что «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»: 9 декабря превышение контрактных обязательств, предусмотренных договором купли-продажи на текущий год, составило 16,4%.