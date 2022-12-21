Межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны сообщил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

«Сармат» — стратегический комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной ракеты превышает 200 тонн, пишет «РИА Новости»; забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) ракеты «Воевода».

Как отмечают в Минобороны, «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь российских стратегических ядерных сил.

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, «Сармат» простоит на вооружении в ВС РФ не менее 50 лет; в ближайшие десятилетия вряд ли удастся создать средства для перехвата ракеты.

Пуск «Сармата» был произведен на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области в апреле 2022 года. Как сообщило российское оборонное ведомство, расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки достигли целей в заданном районе полигона Кура на Камчатке.