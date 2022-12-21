Минфин разместил классические ОФЗ и флоатеры на 336,8 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 336,814 млрд рублей при суммарном спросе в 610,207 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 84,55 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 2,264 млрд рублей — с погашением в 2029-ом, облигации с переменным купонным доходом были проданы на 250 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 84,550 млрд рублей при спросе 138,823 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 83,024 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,2582% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,08% от номинала, что соответствует доходности 10,21% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26237 с датой погашения 14 марта 2029 года было продано бумаг на 2,264 млрд рублей при спросе в 33,881 млрд рублей. Выручка от размещения составила 1,991 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 86,2691 % от номинала, что соответствует доходности 9,92% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 86,25% от номинала, что соответствует доходности 9,92% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 21 декабря, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29023 с датой погашения 23 августа 2034 года на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе 437,503 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 241,388 млрд рублей при цене отсечения 96,2% от номинала и средневзвешенной цене 96,2552% от номинала.

