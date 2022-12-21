Минпромторг: в России к 2027 году на средства ФНБ построят 270 гражданских судов

В России к 2027 году будет построено 250-270 гражданских судов. Об этом сообщили журналистам в Минпромторге.

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Вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение о строительстве на российских верфях широкой номенклатуры гражданских судов. Как рассказал агентству замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в ближайшее время в ведомстве ждут одобрения выделения средств на это от Минфина. Возможность реализации такого проекта прорабатывается, подтвердили журналистам в пресс-службе Министерства финансов.

Также потребуется согласовать программу гражданского судостроительства с Минэкономразвития и дождаться распоряжения правительства РФ о включении ее в перечень тех проектов, которые могут претендовать на средства ФНБ.

После получения всех этих согласований в ближайшие четыре года предстоит построить земснаряды, пассажирские суда, танкеры «река — море», краболовы, рыболовные суда и крупнотоннажный флот. Предусмотрена постройка 250-270 судов, на что из ФНБ в Минпром рассчитывают получит 130 млрд рублей.

Сообщается также, что в сентябре Минпромторг рассчитывал на выделение из ФНБ 286,5 млрд рублей. А всю программу ведомство оценивало в 477 млрд. Теперь ту программу, которая должна была продлится на пять лет дольше, до 2032 года, решено разбить на два этапа, и речь идет о финансировании первого из них.

Виктор Евтухов отметил также, что сейчас на российских верфях строят 291 судно, общая стоимость работ составляет почти 1 трлн рублей. РБК приводит также заявление замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Денис Стриженов, сказанные на совещании в Совете Федерации, в соответствие с которым российские верфи и конструкторские бюро обладают необходимыми компетенциями, чтобы спроектировать и построить эти суда на фоне санкций.

Всего к 2035 году в России могут построить 1,1 тыс. гражданских судов. На это потребуется более 3 трлн рублей.

Добавим, вопрос развития судостроительной промышленности находится на контроле у президента России Владимира Путина. Одно из последних совещаний по этой теме было проведено в августе.

«У России есть всё необходимое для уверенного, долгосрочного развития судостроения, включая колоссальный опыт и наработки в этой сфере, ресурсную и промышленную базу, огромный потенциал научной и конструкторской школ», — сказал тогда глава государства.

Одним из главных и перспективных направлений отечественного судостроения он назвал строительство крупнотоннажных судов. «Мы уже приняли решение финансировать часть затрат на такие проекты в том случае, когда они увязаны с локализацией производств, с созданием в России самых передовых технологий в этой сфере», — добавил президент России.

Денис Мантуров сообщил тогда, что на 63 предприятиях в разных стадиях строительства находится около 300 судов и морской техники. По оценке Минпромторга, потребности частных и государственных заказчиков находится н период до 2035 года составляют ещё более 700 судов.