МКС уклонилась от космического мусора благодаря работе российского корабля «Прогресс»

Российский «Прогресс» позволил МКС избежать столкновения с космическим мусором.

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«В 16:42 мск были включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20": они проработали 620,6 секунды, и выдали импульс величиной 1 м/с. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время полета станции проведены 330 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 179 — с помощью двигателей «Прогрессов».

Ранее космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин сообщил об отмене выхода астронавтов NASA в открытый космос в связи с угрозой столкновения с космическим мусором. Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны были 21 декабря провести монтажные работы с целью модернизировать систему энергоснабжения станции.