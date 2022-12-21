На Западе начали убеждаться в непричастности России к подрыву «Северных потоков»

Данные, которые бы убедительно указывали на то, что за атакой на две нитки газопроводов «Северный поток» в сентябре могла бы стоять Россия, отсутствуют. Об этом 21 декабря написала газета The Washington Post.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что Россия стояла за саботажем», — заявил изданию один европейский чиновник. При этом, как указывается в публикации, его вывод совпал с выводами 23-х чиновников, дипломатов и сотрудников спецслужб из девяти стран, с которыми журналисты Washington Post имели неформальные беседы в последние несколько недель

Часть западных чиновников считают, что Россия никак не может быть ответственна за подрыв газопроводов. Другие же до сих пор называют РФ главной подозреваемой, но утверждают, что однозначно приписать нападение какой-либо из стран невозможно, передает содержание публикации «Интерфакс».

При этом сомнений в том, что подрыв был преднамеренным, ни у кого нет. Но не только данные экспертов и криминалистов, но и такие документы, как результаты перехваты американскими спецслужбами переговоров российских чиновников и военных, о которых со ссылкой на свои источники откровенно сообщает газета, не выявили фраз, которые могли хотя бы намекать на какую-либо причастность России к диверсии и попытки это скрыть. Ничего подобного не обнаружено.

Напомним, газопроводы, по которым природный газ поставлялся в Европу, были повреждены 26 сентября. Три взрыва вызвали четыре утечки на трубопроводах Nord Stream 1 и 2.

