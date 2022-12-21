Намерение Зеленского выступить в Конгрессе США назвали абсурдом

Член Палаты представителей американского Конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение Владимира Зеленского выступить перед конгрессменами.

«Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала Грин в соцсетях.

Ранее Грин, которая представляет Республиканскую партию, раскритиковала политику помощи Киеву, проводимую администрацией президента Джо Байдена, отмечает «РИА Новости». Конгрессвумен задалась вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какой пост в американском правительстве занимает Зеленский. Также Грин указывала на то, что власти США забывают о растущем внешнем долге.

Владимир Зеленский 21 декабря должен выступить на совместной сессии обеих палат Конгресса США. Ожидается, что в ходе своего выступления он затронет вопрос выделения Вашингтоном новой финансовой помощи Киеву. Также Зеленский встретится с Джо Байденом. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон будет сигналом президенту РФ Владимиру Путину о том, что США продолжат поддерживать Украину, сообщил представитель Белого дома.