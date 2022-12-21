Новый кроссовер «Москвич 3» будет доступен в 11 дилерских центрах по цене 2 млн рублей

Автомобиль «Москвич 3» будет продаваться по цене от 1,97 млн руб.

Об этом сообщает Telegram-канал завода «Москвич».

«Городской кроссовер Москвич 3 — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 млн 970 тыс. руб.», — указывается в сообщении.

Уточняется, что машина будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей «Москвич» будут заниматься 11 дилерских центров.

По словам гендиректора автозавода Дмитрия Пронина, в 2023 году деятельность компании будет фокусироваться на российских городах-миллионниках. По мере увеличения производственных объемов «Москвич» планирует развиваться и в других городах. «Первой моделью станет кроссовер Москвич 3, который пополнит парки такси и каршеринга», — сказал Пронин.

В прошлом месяце стало известно, что столичный автозавод «Москвич» (бывший завод Renault) перезапустил производство, начав серийную крупноузловую сборку кроссовера «Москвич 3» с бензиновым двигателем. Запуск производства прошел при участии вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, а также мэра Москвы Сергея Собянина. Продажи автомобиля планируется начать в марте 2023-го.