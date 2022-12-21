Один из крупнейших майнеров дошел до банкротства

Core Scientific Inc, одна из крупнейших публичных компаний, занимающихся майнингом криптовалюты, объявила в среду, что подала заявление в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. В нем говорится, что это связано со снижением операционных показателей и ликвидности компании на фоне длительного снижения цены биткоина.

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Старейшая криптовалюта упала более чем на 60% в этом году, оказывая давление на весь сектор крипто-майнинга. Между теми на Core Scientific Inc приходится около 10% вычислительной мощности сети биткоина.

В октябре Core Scientific уже заявляла, что держателям ее обыкновенных акций может грозить полная потеря инвестиций. Вчера они рухнули на 52%.

Ее акции торгуются на бирже всего полтора года – с июля 2021-го. Но за это время капитализация компании успела упасть на 99,1% – с $4,3 млрд до $38,4 млн. Акции других публичных крипто-майнеров – таких, в частности, как Riot Blockchain, Marathon Digital и Hut 8 Mining Corp, в этом году потеряли более 80%.

Банкротство в соответствии с главой 11 обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Согласно заявлению Core Scientific Inc, активы компании составляют от $1 млрд до $10 млрд, но из ее отчетности на 30 сентября следует, что активы составляют $1,4 млрд, а обязательства – $1,3 млрд.

