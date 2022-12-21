ОПЕК+ вне политики. Нефть дорожает

Фьючерсы на нефть марки WTI в среду продолжили рост, превысив 76 долларов за баррель, а февральские фьючерсы на Brent подорожали до 80,53 доллара. Активный рост цен начался после того, как отраслевой отчет показал: запасы сырой нефти в США сократились.

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Они снизились на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей – снижение оказалось и больше ожидавшегося (0,2 млн баррелей), и, тем более, контрастным по сравнению с ростом на 7,8 млн баррелей на позапрошлой неделе. Кроме того, стало известно, что Вашингтон планирует закупить до 3 млн баррелей нефти для стратегического нефтяного резерва – и это после рекордного объема добычи на уровне 180 млн баррелей в этом году.

Поставки российской нефти морским путем также сократились за первую полную неделю санкций G7, а TC Energy Corp отложила ввод в строй своего трубопровода Keystone на 7 дней, сообщает Bloomberg. Помимо этого, цены на нефть по-прежнему поддерживаются перспективами укрепления спроса в крупнейшем импортере сырья – Китае. Страна, похоже, намерена прекратить строгую политику нулевой толерантности к ковиду и принять дополнительные меры, направленные на стимулирование роста ВВП и оживление потребления.

Между тем, инвесторы сохраняют осторожность, поскольку ожидается, что крупные центральные банки еще больше ужесточат монетарную политику, а это повышает риски замедления темпов роста мировой экономики в следующем году.

Против спроса на нефть отчасти играет погода. По данным Национальной метеорологической службы США, на Среднем Западе и в районе Великих Озер в четверг может начаться сильная снежная буря, а холодный воздух, движущийся на восток, способен привести к быстрому понижению температуры по всей стране и внезапным заморозкам. Это, в свою очередь, станет препятствием для тех, кто собрался в поездку в период рождественских праздников. На этом фоне фьючерсы на топочный мазут упали более чем на 4% с начала недели, до 3,03 доллара за галлон.

Что же касается влияния политических процессов на нефтяные цены, то министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Салман заявил в интервью саудовскому государственному информационному агентству, что члены ОПЕК+ исключают политику из процесса принятия решений, а также из своих оценок и прогнозов. Он добавил, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое подверглось резкой критике западных стран-потребителей, оказалось правильным и сыграло положительную роль в плане поддержки стабильности рынка и отрасли.

Стоимость нефти выросла на этих комментариях, сигнализируя о том, что ОПЕК+ может и дальше продолжать ограничивать поставки, чтобы поддержать цены.

Потребление будет расти, но насколько?

Рынок нефти на прошедшей неделе показал высокую волатильность, но в целом цены не сильно изменились в абсолютном выражении, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Цены на сорт Brent снижались с 83 до 78,5 долл. за баррель, после чего стабилизировались вблизи 80 долларов. Стоимость сорта WTI росла в диапазоне 73,5–77 долл.



Вчера, напоминает эксперт, глава компании «Транснефть» сообщил, что, несмотря на эмбарго, Польша и Германия подали заявки на получение нефти по трубопроводу Дружба в 2023 году. Министерство экономики Германии уточнило однако, что речь идет о мощностях для прокачки казахстанской нефти.

Между тем ситуация на рынке остается напряженной. Министр энергетики Саудовской Аравии представил сильный прогноз по росту спроса на нефть в 2023 году: ОПЕК+ считает, что мировое потребление вырастет чуть более чем на 2 млн баррелей в сутки, что кардинально опровергает вероятное замедление роста спроса ввиду ожидаемой рецессии.

МЭА ожидает рост на 1,7 млн баррелей в сутки, продолжает аналитик. Китайские власти подтверждают, что восстановление и расширение потребления будет иметь приоритет в экономической политике страны в 2023 году. Нефтетрейдер Vitol сообщает, что спрос на нефть в Китае может восстановиться уже во втором квартале 2023 года, и это также может привести к резкому росту спроса на транспортное топливо.

Дополнительный импульс мировому потреблению может придать и пополнение стратегических резервов, полагает Лукичева. Минэнерго США сообщило, что начнет выкупать нефть, так как цены упали ниже 80 долл. за баррель. Конгресс США исключил продажу 140 млн баррелей нефти из стратегического резерва в 2023 году в сводном законопроекте на следующий финансовый год. По всей видимости, политика оказания влияния на рынок путем слива нефти из резервов завершается.

Особой волатильности не будет, но риски сохраняются

Что касается законопроекта, подготовленного российскими властями и Минэнерго РФ в ответ на введение потолка цен, то он до сих пор не опубликован, отмечает Лукичева. Ввиду значительного снижения цен на сорт URALS (до примерно 50 долл. за баррель) можно предположить, что влияние предельных цен на рынок уже состоялось. Агентство Bloomberg пишет о резком падении экспорта нефти из России во вторую неделю декабря.

С технической точки зрения, считает аналитик, рынок нефти остается в коридоре долгосрочного растущего тренда 70–80 долл. за баррель по сорту Brent. По ее словам, по-прежнему важно наблюдать за реакцией рынка на две вещи: во-первых, на ответ со стороны российских властей по поводу применения механизма предельных цен, а во-вторых – на вероятное сокращение добычи со стороны ОПЕК+. Оба этих фактора способны оказать поддержку ценам.

Впрочем, считает Оксана Лукичева, до конца года осталось совсем немного времени, а период зимних выходных не отличается излишней волатильностью рынков.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов согласен с коллегой в том, что участники рынка нефти следят за ситуацией в Китае, российским экспортом и еженедельной статистикой по запасам нефти в США. Пока ситуация остается близкой к консенсусу, что не позволяет котировкам Brent далеко отойти от 80 долл. за баррель.

Тем не менее, риски на стороне предложения по-прежнему преобладают, отмечает эксперт, и это располагает к позитивным ценовым сценариям на среднесрочном горизонте. Ожидания на первый квартал 2023 года в основной массе находятся в районе 90-95 долл. за баррель.