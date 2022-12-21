Отменен выход в открытый космос с МКС астронавтов NASA

Выход астронавтов NASA в открытый космос по американской программе отменен.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на космонавта «Роскосмоса» Дмитрия Петелина. Сообщается, что решение связано с угрозой столкновения с космическим мусором.

Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны были выйти в открытый космос 21 декабря для проведения монтажных работ с целью модернизировать систему энергоснабжения, уточняет агентство.

Ранее, 15 декабря, «Роскосмос» сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов. Уточнялось, что в процессе их подготовки произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. В качестве возможной причины утечки в системе охлаждения корабля назвали попадание микрометеорита.

В июле в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских «Союз МС» в 2022-2024 годах. Оно предусматривает три «обмена» космонавтами и астронавтами и может быть продлено. В настоящий момент на МКС находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн, а также представитель JAXA Коити Ваката.