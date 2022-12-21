Под Харьковом уничтожено нефтехранилище, снабжавшее топливом технику ВСУ

Cогласно сводке Министерства обороны РФ за 21 декабря, российские военные уничтожили в Харьковской области нефтехранилище, с которого поставлялось топливо для украинской армии.

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих; на Красно-Лиманском направлении — около 30. Шесть человек сложили оружие и сдались в плен, уточняется в сводке.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — информирует Минобороны.

Сообщается, что на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 50 военных убитыми и ранеными.

В районах Темировки (Запорожская область) и Артемовска (ДНР) уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой зарубежного производства; в районах Берестового (Харьковская область) и Веселянки (Запорожская область) уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ; под населенным пунктом Водяное (ДНР) уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8», — говорится также в сводке оборонного ведомства.

Всего с начала спецоперации уничтожены 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотник, а также 399 ЗРК, 7179 танков и других боевых бронированных машин; 932 боевые машины РСЗО, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов.