Послание Путина Федеральному собранию будет оглашено в следующем году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году уже не будет.

Об этом пишет «Коммерсантъ». Представитель Кремля объяснил решение особенностями рабочего графика российского лидера.

«До нового года не будет. Географически — это уже следующий год», — сказал Песков. Он напомнил, что в 2017 году послание президента также переносилось. С Конституционным судом консультаций не было, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Как пояснил близкий к администрации президента источник издания, послание Владимира Путина «всегда связано с некоторой картиной будущего», а в этот раз придется говорить в том числе о спецоперации, прогнозы по которой «пока делать сложно». Собеседник газеты отметил, что Путин в последнее время регулярно выступает публично: так, недавно он говорил о противостоянии западным санкциям на заседании Совета по стратегическому развитию, что могло бы стать полноценной социально-экономической частью послания Федеральному собранию.