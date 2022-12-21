Путин призвал российских военных использовать «огромный боевой опыт», полученный в ходе СВО

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.

Трансляция ведет Telegram-канал Кремля.

Выступая на мероприятии, глава государства призвал использовать информацию и опыт, полученные в ходе спецоперации, для дальнейшего обучения боевого состава. По словам президента, вся информация о силах НАТО, которые задействованы в спецоперации, «нам хорошо известна». Глава государства отметил, что «все это должно быть использовано», и подчеркнул, что российские военные получили в этом году «огромный боевой опыт». Путин призвал «проанализировать, систематизировать и включить в план обучения» воинского состава все полученные сведения.

В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ принимают участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. В режиме видео-конференц-связи на мероприятии присутствуют около 15 тыс. должностных лиц ВС.

Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны РФ Сергей Шойгу.