Россия усилит группировку войск на северо-западе в связи с действиями НАТО

В связи с планами НАТО по включению в свой состав Швеции и Финляндии, а также прочими действиями альянса по наращиванию сил недалеко от российских границ решено усилить группировку войск на северо-западе РФ.

Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что в наступающем году будут проведены стратегические учения «Запад-2023».

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия планирует «в полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток».

Также Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа.