«Роскосмос» готовится к изменению финансовой модели

«Роскосмос» в этом году успешно завершил пусковую кампанию, совершив в общей сложности 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов. Об этом сегодня рассказал генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24». Он заметил, что особое внимание по-прежнему будет уделяться вопросам качества и надежности создания ракетной техники, а также автоматических спутников.

Кроме того, «Роскосмос» подал заявку на продолжение эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года. «Сегодня мы имеем официальное разрешение работы на МКС до 2024 года включительно. И мы уже подали заявку о продолжении до 2028 года. Конечно, мы будем сохранять свое присутствие как можно дольше, но никто не знает, как будет себя вести станция в дальнейшем», — уточнил Юрий Борисов.

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От МКС к РОС

Несмотря на текущую геополитическую ситуацию «Роскосмос» не намерен в одностороннем порядке отказываться от своих международных обязательств и сотрудничества в части эксплуатации МКС. «Мы подписали в июле соглашение о так называемых перекрестных полетах — это не что иное, как обеспечение надежности и безопасности экипажей. Они гарантируют постоянное наличие на станции одного американского или одного российского космонавта. Это просто-напросто обеспечение безопасности полетов — кто же будет возражать против этого? У нас есть международные обязательства, отказываться от них нам не с руки. Помогать кому-то, чтобы нас изолировали от технологического развития — глупо», — подчеркнул глава госкорпорации.

В еще одном вышедшем сегодня интервью газете «Ведомости» Юрий Борисов уточнил, что решение о выходе из проекта может быть принято на уровне постановления правительства. «Все подскажет техника. Насколько станция будет способна функционировать на рубеже 2028 года. Никто сегодня не может с точностью до года, до месяца, сказать, что случится со станцией ближе к 2030 году. И мы должны иметь альтернативу, чтобы продолжать пилотируемую космонавтику ради будущих полетов к Луне, в дальний космос. Поэтому и родился проект Российской орбитальной станции (РОС), который мы сейчас форсируем. И в планах как раз на период 2028 года начинать формировать эту станцию, чтобы ни в коем случае не было перерыва в пилотируемой космонавтике. Надо учитывать американский опыт, когда они делали перерыв. Это очень серьезно отразилось на многих аспектах и компетенциях», — констатировал руководитель Роскосмоса.

Между тем, финансирование под РОС пока не выделено. «В “Роскосмосе” еще денег на нее нет. Я не могу точно сказать, когда она появится. 12 апреля следующего года я надеюсь уже с исчерпывающими материалами прийти в Правительство РФ и к Президенту, доказать ее необходимость», — пообещал Юрий Борисов. Он добавил, что в 2023 году под новые цели и задачи будет меняться вся финансовая модель госкорпорации. Федеральная космическая программа, как один из базовых источников финансирования «Роскосмоса», тоже будет пересмотрена, так как «нельзя постоянно бегать за бюджетом, который всегда ограничен».

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Лунная программа по-прежнему актуальна

Похоже, что первые шаги к новой финансовой модели ГК уже сделаны. По словам Юрия Борисова, недавно «Роскосмосом» было подписано соглашение с Китаем о совместных работах по международной научной лунной станции. Очевидно, такой подход поможет перераспределить финансовую нагрузку при реализации всего лунного проекта. Строительство базы на Луне в кооперации с китайскими партнёрам планируется после детального анализа автоматическими станциями района посадки, отбора грунта, исследований на предмет наличия воды.

Ранее в ходе проводившихся в начале октября в Институте космических исследований РАН «Дней космической науки» Юрий Борисов озвучивал следующий порядок реализации лунной программы: «Мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат “Луна-25”. За ним последуют “Луна-26”, “Луна-27” и “Луна-28”. К 2030 году мы технологически будем готовы к высадке на Луну российских космонавтов». А сегодня ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт в эфире радиостанции «Радио 1» назвал ключевые цели России в контексте освоения Луны.

«Сейчас стоит задача узнать, что находится в неисследованных районах лунной поверхности. Сейчас собираются исследовать районы прилегающие к южному полюсу Луны. Стоит амбициозная задача – найти воду в жидком состоянии, либо “лунный лёд”, как ее называют “древнюю воду”, потому что в районе полюсов, есть кратеры, куда никогда не попадали солнечные лучи. И если когда-то на начальных стадиях эволюции Луны там появилась вода, то она должна была сохраниться в том же виде и до наших дней. Но это всё гипотезы, а хочется проверить. Это очень интересно, потому что до настоящего времени общепринятой теории эволюции системы Земля-Луна не существует», — отметил Натан Эйсмонт, добавив, что Луна, помимо прочего, является очень подходящей площадкой для приготовлений к экспедиции на Марс. Там можно отработать соответствующие технологии и определить, что требует «дополнительных технологических прорывов».

Впрочем, пока что российская лунная программа столкнулась с определенными сложностями. «Сегодня у нас намечено два этапа лунной программы — исследования Луны с помощью автоматических межпланетных спутниковых систем. К сожалению, в текущем году из-за наличия неисправности в приборе доплеровского измерения скорости и дальности нам пришлось отложить полет на следующий год. В декабре прибор уже поступил в НПО им. Лавочкина, подтвердил свои технические характеристики. Но, к сожалению, следующее пусковое окно будет в июле-августе 2023 года. Надеюсь, “Луна-25” совершит мягкую посадку в районе Южного Полюса и проведет все необходимые исследования. Затем предполагается целая серия автоматических запусков — "Луна-26", "Луна-27", которые уточнят место будущей посадки и проведут дистанционное зондирование. "Луна-29" уже предполагает наличие лунохода», — проинформировал глава «Роскосмоса».

Госкорпорация займется выпуском облигаций

Еще одной важной сегодняшней новостью от «Роскосмоса», дополняющей заявление гендиректора о грядущем изменении финмодели, стало обнародование планов по утверждению программы биржевых облигационных займов на сумму до 50 млрд рублей для запуска конвейерного производства космических аппаратов в интересах федеральных органов исполнительной власти и частных организаций.

Облигации с дюрацией до 20 лет планируется размещать на ведущих биржевых площадках страны. Предельный объем — до 50 млрд рублей, выплата купонного дохода — каждый 181 день. Ставка купонного дохода будет фиксированной и соответствовать сложившемуся рыночному уровню ставки в момент размещения конкретного выпуска. Номинальная стоимость облигации составит 1000 рублей. Дебютный выпуск облигаций запланирован на 2023 год в размере 10 млрд рублей. Ориентировочный срок их обращения планируется в периоде 5-7 лет и будет регулироваться офертой инвесторам на их досрочное предъявление к оплате.

«В отношении выпускаемых облигаций мы будем выступать гарантом и нести обязательства по выплате купонного дохода и номинала облигации. Рейтинговыми агентствами “АКРА” и “Эксперт РА” госкорпорации присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне суверенного ААА (RU). Соответствующий рейтинг планируется к распространению на выпускаемые ценные бумаги. Надеемся, что российский рынок позитивно оценит кредитное качество наших бумаг, в рамках проведенных предварительных переговоров с крупными российскими институциональными инвесторами была отмечена высокая заинтересованность в выходе на рынок нового качественного эмитента», — приводит пресс-служба «Роскосомоса» комментарий заместителя генерального директора по экономике и корпоративному управлению Максима Овчинникова.

Он подчеркнул, что размещение облигаций будет осуществляться организацией, 100% акций которой контролируется госкорпорацией.