«Роскосмос» построит заводы по серийному производству спутников в Красноярске и Подмосковье

«Роскосмос» готовится провести в 2023 году стартовый выпуск облигаций в размере 10 млрд руб.

Как сообщил в интервью газете «Ведомости» глава госкорпорации Юрий Борисов, средства планируется использовать для строительства двух заводов по серийному производству спутников.

«Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 год в размере 10 млрд рублей. Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников», — рассказал Борисов.

Он уточнил, что одно из предприятий будет сформировано в сотрудничестве с Информационными спутниковыми системами им. Решетнева в Красноярске, второе построят в Подмосковье.

«Облигации, централизованно выпускаемые финансовой структурой "Роскосмоса", планируется размещать на российских биржевых площадках преимущественно среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов на следующих условиях: предельный объем — до 50 млрд. рублей, срок — 15-20 лет, выплата купонного дохода — каждый 181 день», — отметил Юрий Борисов.

