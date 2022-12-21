Россия и Иран проложат трансконтинентальный торговый маршрут в 3000 км

Россия и Иран занимаются созданием нового трансконтинентального торгового коридора в 3 тыс. км, который протянется от востока Европы до Индийского океана и будет недоступен для любого иностранного вмешательства, сообщает Bloomberg. Работа по выстраиванию маршрута, способного ускорить процесс доставки грузов по речным и железнодорожным путям, уже вызывает опасения США и их стран-союзниц.

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По данным издания, на северном конце торгового пути находится Азовское море, связанное с устьем реки Дон. Из этой точки речные, морские и железнодорожные транспортные маршруты ведут к иранским портам в Каспийском море. Маршрут проходит через территорию Ирана и оканчивается в Индийском океане. Он позволяет ускорить транспортировку грузов по рекам и железным дорогам, сократив маршрут доставки на тысячи километров. По оценкам экспертов, Россия и Иран вложат в этот проект до $25 млрд.

Колумнист Bloomberg Джонатан Тайрон и эксперт издания по Ирану Голнар Мотевалли пишут, что беспокойство Запада вызывает «недоступность этого торгового пути для любого иностранного вмешательства», отмечая при этом, что сотрудничество Москвы и Тегерана — пример того, как «соперничество крупнейших держав перестраивает торговые цепочки в мировой экономике, которая, похоже, готова распасться на конкурирующие блоки».

