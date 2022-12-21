Рубль вверг инвесторов в полное недоумение

Пара доллар-рубль сегодня смогла уверенно преодолеть отметку 70, которую еще месяц назад только отъявленные пессимисты называли целью падения курса рубля в этом году. По итогам дня рубль подешевел к доллару на почти на 3,1% – последняя сделка была заключена всего на полкопейки ниже отметки 71 руб. за доллар.

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