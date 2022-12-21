Финансовые рынки Фондовый рынок Московская биржа Газпром нефть

Рубль вверг инвесторов в полное недоумение

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
21 декабря 2022, 19:44

В течение дня рубль продолжил дешеветь, но уже меньшими темпами, чем утром. Инвесторы не понимают, чем вызвана такая сильная девальвация рубля в последние дни и на всякий случай сократили позиции по акциям

коллаж тамары лариной