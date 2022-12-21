«Сатирикон» представляет фотопроект «Зеркало»

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин не только всенародно любимый актёр и режиссёр, но и опытнейший театральный педагог, воспитавший не один десяток известных артистов, многие из которых сейчас служат в театре.

В «Сатириконе» работают актёры разных поколений, и всегда рядом с корифеями много молодых мастеров, открытых, харизматичных, свободных, с большим чувством юмора и актёрской универсальностью, которой подвластны любые жанры и самый разный по стилю репертуар. Яркая созидательная энергия каждого артиста труппы складывается в мощный положительный заряд всего «Сатирикона».

Фотопроект «Зеркало» - это и отсылка к знаменитому актерскому упражнению, суть которого в копировании, «отзеркаливании» одним артистом движений другого. Это и традиционный театральный ритуал: грим актёра перед спектаклем, проговаривание текста, тренинг артикуляции перед зеркалами. Это и метафора отношений зрительного зала и сцены, между которыми в театре происходит сильный энергетический и эмоциональный взаимообмен. Именно такой сокровенный разговор «глаза в глаза» и отражает уникальную ценность, животворность, спасительную силу этого удивительного вида искусства, которое существует «здесь и сейчас» и называется Театр.

К сотрудничеству был приглашён известный фотограф Дмитрий Исхаков, который смог точно уловить настроения, эмоции и передать весь актерский диапазон «сатириконовцев».