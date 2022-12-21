Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил РФ до 1,5 млн человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что численность Вооруженных сил РФ необходимо нарастить до 1,5 млн человек.

С соответствующим заявлением Шойгу выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием президента России Владимира Путина.

Шойгу пояснил, что это нужно сделать «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации». По его словам, в том числе до 695 тыс. человек следует увеличить количество служащих по контракту.

Глава Минобороны отметил, что российская высшая военная школа является одной из лучших в мире. Он соообщил, что с 1 сентября 2023 года сеть учебных заведений ВС РФ пополнится Донецким высшим военным общевойсковым командным училищем.

Между тем Владимир Путин одобрил озвученные Шойгу предложения по реформированию Вооруженных сил. Напомним, среди прочего глава Минобороны предложил увеличить возраст призывников до 21 года и поднять предельный возраст призываемых в армию граждан до 30 лет.

Сейчас число военнослужащих в России составляет 1 150 628 человек. В августе оно увеличилось на 137 тыс. в соответствии с указом президента РФ. До этого численность военнослужащих в стране менялась в 2017 году, тогда она была установлена на уровне 1 013 628 человек.