Шойгу указал на заинтересованность Запада в затягивании боевых действий на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у российских границ. По его словам, Запад заинтересован в максимальном затягивании военных действий на Украине.

«Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны», — заявил глава оборонного ведомства.

На расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля, присутствуют руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. В режиме видео-конференц-связи к мероприятию подключены около 15 тыс. должностных лиц ВС.