Силуанов назвал доход от реализации низколиквидных ценностей Гохрана

На встрече с коллективом Гохрана министр финансов РФ Антон Силуанов подвел итоги 2022 года, отметив, что открытые аукционы по реализации «низколиквидных ценностей, хранение которых нецелесообразно» принесли бюджету РФ около 2 млрд рублей дополнительных доходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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«Конкурентная система реализации ценностей на открытых аукционах, успешно применяемая Гохраном в последние годы, обеспечивает единые недискриминационные условия для участников и позволяет получать максимальные ценовые предложения на реализуемые ценности. Только в этом году это обеспечило бюджету около 2 млрд рублей дополнительных поступлений», — заявил Силуанов.

Подводя итоги, глава Минфина выделил в деятельности Гохрана ряд ключевых направлений. Так, по его словам, в этом году «успешно проходили аффинаж лома драгоценных металлов и реализация низколиквидных ценностей, хранение которых нецелесообразно». Он уточнил, что речь в первую очередь идет об «алмазах и бриллиантах мелких размеров, а также ювелирных изделиях советского периода, которые не представляют ни художественного, ни исторического интереса».

Министр финансов также заявил о важности работ, которые проводят специалисты Гохрана по реставрации особых ценностей, имеющих культурное и историческое значение. В этом году были отреставрированы более 60 таких ценностей.

В числе ключевых задач, стоящих перед учреждением в следующем году, Силуанов выделил продолжение работы по пополнению Госфонда драгоценными металлами, дальнейшую реализацию неликвидных ценностей на аукционах и сохранение поддержки отечественных ювелиров.

