Сроки поставок в ВС РФ наиболее востребованных образцов оружия перенесены с 2024-2025 на 2023 год

Самые востребованные образцы вооружений, которые должны были поступить в российскую армию в 2024-2025 годах, планируется поставить уже в 2023-м.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тезисы его выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны опубликовала пресс-служба ведомства.

«Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024–2025 годов на 2023 год», — сообщил Шойгу.

Он рассказал, что для оптимизации процесса сформирован подекадный план-график, исполнение которого контролирует совместная оперативная группа Минобороны, Военно-промышленной комиссии, Минпромторга и организаций ОПК.

Также министр обороны рассказал о начале серийных поставок Военно-морскому флоту гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». «Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". На завершающем этапе находится подготовка фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана», — проинформировал Шойгу.

Он отметил, что ВМФ получил «самую современную подводную лодку, шесть надводных кораблей, три боевых катера, 11 судов и катеров обеспечения, а также два береговых ракетных комплекса». «Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана. В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава», — подчеркнул глава Минобороны.