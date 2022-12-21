Путин назвал ситуацию на Украине трагедией, а стоящие за ней страны стратегическими противниками

Дезинтеграция России — цель ее стратегических противников, им страна кажется «слишком большой», — заявил президент Владимир Путин, выступая в среду, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны.

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«У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны, на протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить», — сказал глава государства.

При этом, подчеркнул он, Россия «всегда, почти всегда, придерживалась совершенно другого подхода, других установок». «Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира, и вот после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А, как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки. Говорю это, имея в виду и свою работу, и я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки, сблизиться, стать этой частью — нет», — пояснил глава государства.

По его словам, «наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе, для того, чтобы добить Россию, растащить и вновь созданную Российскую Федерацию».

Как напомнил Владимир Путин, он сам предпринимал попытки сблизить РФ и Запад, но у Запада были другие цели.

«То, что происходит, - это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия», — охарактеризовал президент РФ ситуацию на Украине. — «Но она не является результатом нашей политики. А наоборот - является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились: к дезинтеграции Русского мира. В известной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такую черту, на которой мы оказались», — указал он.

Напомнив о том, что при распаде СССР российские политики ориентировались на записанные в декларации Украины о независимости слова о том, что она является нейтральным государством, Владимир Путин отметил, что со стороны соседнего государства не видели угрозы, считая украинский народ братским народом.