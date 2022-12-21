В противном случае их эксплуатация считается незаконной, а учет электроэнергии не имеет юридической силы. Таким образом, наличие пломбы на счетчике служит гарантией того, что функционирование этого устройства происходит правильно. Заводская пломба подтверждает точность учета, механическую целостность и соответствие счетчика заявленным параметрам. Если возникает как опломбировать счетчик электроэнергии, то ломба поставщика услуг устанавливается специалистами энергосбытовой компании.

Ситуации, в которых необходимо опломбировать счетчик

Установка пломбы на счетчик электроэнергии выполняется в следующих ситуациях:

ввод нового электросчетчика в эксплуатацию;

восстановление, перенос, замена поврежденного прибора учета;

завершение процедуры поверки электросчетчика;

выявление повреждений установленной ранее пломбы.

Право на пломбировку счетчиков есть только у сотрудников компании, обеспечивающей электроснабжение потребителей. При незаконной пломбировке и распломбировке прибора учета его владельцу придется заплатить штраф.

Процедура опломбирования электросчетчика

В случае самостоятельной установки нового счетчика пломбу на него должен установить работник организации-поставщика электроэнергии. Владельцу прибора учета при этом необходимо действовать в следующем порядке:

Обратиться в бухгалтерию ЖЭК и получить в ней реквизиты вместе со счетом на оплату оказанных услуг по пломбировке электросчетчика.

После выполнения оплаты вновь обратиться в ЖЭК, чтобы дежурный диспетчер назначил дату и время для визита электрика. Необходимо получить у диспетчера акт, который в дальнейшем будет заполнен вызванным мастером.

Дождаться электрика и после окончания его работы предоставить ему акт для оформления. Тщательно сверить показания и серийные номера.

Отдать заполненный акт работникам ЖЭКа для подписания и проставления необходимых печатей.

Доставить заполненный и подписанный акт с печатями в единый РКЦ, специалисты которого выполнят перерасчет и зарегистрируют новые показания счетчика.

Продавец электросчетчика должен выдать вместе с ним паспорт, в котором содержатся следующие сведения:

дата изготовления устройства;

дата выполнения поверки;

класс точности прибора.

Чтобы электросчетчик зарегистрировали, с момента его поверки должно пройти не более двух лет. Иначе прибор отправят на дополнительную поверку, за проведение которой придется заплатить.