В противном случае их эксплуатация считается незаконной, а учет электроэнергии не имеет юридической силы. Таким образом, наличие пломбы на счетчике служит гарантией того, что функционирование этого устройства происходит правильно. Заводская пломба подтверждает точность учета, механическую целостность и соответствие счетчика заявленным параметрам. Если возникает как опломбировать счетчик электроэнергии, то ломба поставщика услуг устанавливается специалистами энергосбытовой компании.
Ситуации, в которых необходимо опломбировать счетчик
Установка пломбы на счетчик электроэнергии выполняется в следующих ситуациях:
- ввод нового электросчетчика в эксплуатацию;
- восстановление, перенос, замена поврежденного прибора учета;
- завершение процедуры поверки электросчетчика;
- выявление повреждений установленной ранее пломбы.
Право на пломбировку счетчиков есть только у сотрудников компании, обеспечивающей электроснабжение потребителей. При незаконной пломбировке и распломбировке прибора учета его владельцу придется заплатить штраф.
Процедура опломбирования электросчетчика
В случае самостоятельной установки нового счетчика пломбу на него должен установить работник организации-поставщика электроэнергии. Владельцу прибора учета при этом необходимо действовать в следующем порядке:
- Обратиться в бухгалтерию ЖЭК и получить в ней реквизиты вместе со счетом на оплату оказанных услуг по пломбировке электросчетчика.
- После выполнения оплаты вновь обратиться в ЖЭК, чтобы дежурный диспетчер назначил дату и время для визита электрика. Необходимо получить у диспетчера акт, который в дальнейшем будет заполнен вызванным мастером.
- Дождаться электрика и после окончания его работы предоставить ему акт для оформления. Тщательно сверить показания и серийные номера.
- Отдать заполненный акт работникам ЖЭКа для подписания и проставления необходимых печатей.
- Доставить заполненный и подписанный акт с печатями в единый РКЦ, специалисты которого выполнят перерасчет и зарегистрируют новые показания счетчика.
Продавец электросчетчика должен выдать вместе с ним паспорт, в котором содержатся следующие сведения:
- дата изготовления устройства;
- дата выполнения поверки;
- класс точности прибора.
Чтобы электросчетчик зарегистрировали, с момента его поверки должно пройти не более двух лет. Иначе прибор отправят на дополнительную поверку, за проведение которой придется заплатить.