В Минобороны РФ предложили увеличить возраст призывников до 21 года

Министерство бороны РФ выступает за поэтапное увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года.

Об этом в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, трансляцию которого провел Telegram-канал Кремля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства также заявил, что предельный возраст призывников следует повысить до 30 лет.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам Шойгу, Запад заинтересован в максимальном затягивании военных действий на Украине. Министр отметил, что Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у российских границ.