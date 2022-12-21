В ВТБ назвали тренд альтернативных инвестиций этого года

ВТБ до конца текущего года планирует реализовать более 30 тонн инвестиционного золота. Состоятельные клиенты банка с марта, после отмены НДС, приобрели 29,3 тонны золота, в среднем по 10 кг. Количество сделок растет примерно на 20% каждый месяц, слитки уже стали «трендом альтернативных инвестиций», и в следующем году внимание инвесторов к золоту продолжит расти на фоне инфляции и сужения рынка капиталов, сообщили в пресс-службе банка.

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«Золотые слитки в этом году стали трендом альтернативных инвестиций. Состоятельные клиенты чаще всего приобретают их с целью диверсификации и сохранения своего капитала в долгосрочной перспективе. Исторически сложилось, что в кризисные периоды золото менее волатильно, быстрее восстанавливает свою цену. Слитки считаются хорошим защитным инвестиционным инструментом, работающим на длительном горизонте от пяти лет», — отметил замначальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

В пресс-службе банка уточнили, что с марта, после отмены 20-процентного налога на добавленную стоимость, было совершено более 2,5 тыс. сделок с золотом. ВТБ предлагает слитки 999-й пробы весом от 1 до 100 кг. Их стоимость рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Слиток необходимо предварительно заказать, а оплатить покупку можно рублями или валютой.

