Владимир Путин: «Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства»

В выступлении на коллегии Минобороны президент и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин обозначил планы по развитию оборонного потенциала России. Коллегия МО РФ состоялась в Национальном центре управления обороной.

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«Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно», — цитирует ТАСС слова главы государства в среду, 21 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решать задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции», — указал Путин.

«Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», — заявил также президент.

По его словам, «в этом году уровень современных образцов вооружений стратегических ядерных сил уже превысил 91%». «Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард"», — добавил верховный главнокомандующий.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы на собственной научной, производственной и кадровой базе.

«У нас есть все возможности, чтобы наращивать этот потенциал. Мы, безусловно, будем это делать без всяких скидок. Причем в отличие от многих других стран на собственной научной технологической производственной и кадровой базе. Мы будем ее развивать. Будем решать эти задачи без ущерба для развития экономики и социальной сферы», — заверил президент.

При этом он заверил, что милитаризации России и ее экономики не будет.

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики не требуют этого», — цитирует слова президента РФ на коллегии Минобороны агентство «Интерфакс».

«Делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены», — подчеркнул Путин