Владимир Путин запустил в эксплуатацию Ковыктинское месторождение и участок «Силы Сибири»

Президент России Владимир Путин 21 декабря дал старт работе газового Ковыктинского месторождения и участка «Силы Сибири». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«На карте страны появляется новый Иркутский центр газодобычи. Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее в Восточной Сибири», — сказал глава государства, участвуя в церемонии открытия по видеосвязи.

Извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения составляют 1,8 триллиона кубометров газа и 65,7 миллиона тонн газового конденсата. Проектная мощность определена в 27 миллиардов кубометров газа в год.

Президент добавил, что общая проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений превышает 50 миллиардов кубометров газа в год. И это является серьёзной ресурсной базой для Амурского газоперерабатывающего завода.

«Таким образом, на востоке России создаётся мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа», — подчеркнул Владимир Путин. .

Газопровод «Сила Сибири» проходит по Якутии, Иркутской области и Амурской области. В декабре 2019 года были начаты поставки газа с Чаяндинского месторождения до Благовещенска на границе с Китаем. А для подключения к газопроводу Ковыктинского месторождения построили 800-километровый участок Ковыкта – Чаянда.

Запуск нового комплекса обеспечит надёжное снабжение российских и зарубежных предприятий газом и продуктами его переработки. Также он даст большой импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России и позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места.