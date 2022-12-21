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Владимир Путин запустил в эксплуатацию Ковыктинское месторождение и участок «Силы Сибири»

21 декабря 2022, 16:11

На востоке России создаётся мощный, стратегически важный производственный комплекс.

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 21 декабря дал старт работе газового Ковыктинского месторождения и участка «Силы Сибири». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

«На карте страны появляется новый Иркутский центр газодобычи. Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее в Восточной Сибири», — сказал глава государства, участвуя в церемонии открытия по видеосвязи.

Извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения составляют 1,8 триллиона кубометров газа и 65,7 миллиона тонн газового конденсата. Проектная мощность определена в 27 миллиардов кубометров газа в год. 

Президент добавил, что общая проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений превышает 50 миллиардов кубометров газа в год. И это является серьёзной ресурсной базой для Амурского газоперерабатывающего завода. 

«Таким образом, на востоке России создаётся мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа», — подчеркнул Владимир Путин. .

Газопровод «Сила Сибири» проходит по Якутии, Иркутской области и Амурской области. В декабре 2019 года были начаты поставки газа с Чаяндинского месторождения до Благовещенска на границе с Китаем. А для подключения к газопроводу Ковыктинского месторождения построили 800-километровый участок Ковыкта – Чаянда. 

Запуск нового комплекса обеспечит надёжное снабжение российских и зарубежных предприятий газом и продуктами его переработки. Также он даст большой импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России и позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места.