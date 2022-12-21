Владимир Ефимов: Москва сократила долю участия в компаниях из конкурентных сфер экономики

Число предприятий, которыми владеют власти Москвы, с 2011 года сократилось более чем на 80%. В собственности региональных властей остались, в основном, компании, которые работать в жизненно важных сферах или задействованы в региональных проектах. Об этом сообщил 21 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город снижает долю своего участия в конкурентных сферах экономики, среди которых, например, аренда недвижимости, банковская деятельность и гостиничный бизнес. Это способствует развитию частного предпринимательства и повышению качества оказываемых населению услуг», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, с начала 2011 года город вышел из соучредителей компании в разных сферах экономики, продав акции и доли на общую сумму 138 млрд рублей. «В результате сегодня в Москве действует 77 предприятий с участием города в уставном капитале. В основном это жизненно важные для столицы организации из сфер коммунального хозяйства, градостроительства и инжиниринга, информационных технологий», — рассказал вице-мэр.

Мэрия планирует и дальше сокращать свое присутствие. Так, до конца 2023 года власти столицы сократят количество предприятий с участием города в уставном капитале до 75.

Вместе с тем, Москва наращивает долю участия в жизненно важных организациях. Растет и прибыль от их дивидендов. Так, с 2011 года за счет акций различных компаний в бюджет города в виде дивидендов поступило 53 млрд таких отчислений. «В начале 2011 года доля предприятий, чей контрольный пакет акций – более чем 50% – принадлежал столице, составляла 49 процентов от общего числа организаций с городским участием. Сейчас таких уже 72,7%», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В результате с начала 2022 года в бюджет столицы поступило 2,48 млрд рублей дивидендов по акциям, добавил он. Напомним, владелец контрольного пакета акций может контролировать деятельность компании и ее топ-менеджеров.