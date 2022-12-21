Захарова заявила, что военно-техническое сотрудничество РФ и Белоруссии идет в рамках ДНЯО

Со стороны Москвы и Минска нет каких-либо нарушений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, новые аспекты военно-технического сотрудничества двух стран являются «вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО».

«В настоящий момент осуществляется масштабная модернизация используемых в рамках этих миссий американских ядерных бомб и их носителей», — отметила Захарова. Также она указала на учения стран НАТО по планированию и применению ядерного оружия, которые становятся более интенсивными, и на увеличение числа задействованных в таких мероприятиях государств-членов альянса. «Антироссийский характер данной деятельности не скрывается. Это крайне негативный фактор, так как соответствующие ядерные вооружения способны в короткое время после приказа поражать цели на российской территории», — пояснила дипломат.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Минска реализуется в строгом соответствии с обязательствами по ДНЯО. «На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется», — уточнила Мария Захарова.

По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске 19 декабря было объявлено, что самолеты белорусских ВВС переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью, а их экипажи проходят необходимую переподготовку. Издание отмечает, что Россия на протяжении многих лет упрекала НАТО в том, что такое сотрудничество противоречит «духу и букве» ДНЯО.

В июне в ходе встречи президентов РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге Лукашенко заявил, что его очень «напрягает ситуация и политика», которую проводят руководство Польши и Литвы, а также «вопросы тренировочных полетов самолетов США и натовских». Он попросил российского коллегу помочь «хотя бы приспособить» белорусские самолеты, «которые могут нести ядерные заряды». Владимир Путин пообещал «дооборудовать» белорусские самолеты Су-25 и передать ракетно-тактические комплексы «Искандер-М».